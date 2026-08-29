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Insulele care ar putea fi prima țintă a Chinei. Taiwanul pregătește apărarea arhipelagului Penghu

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Arhipelagul Penghu, format din 90 de insule și insulițe, ar putea fi vizat în primul val al unei invazii chineze, potrivit oficialilor și experților citați de Reuters.

Taiwanul se pregătește pentru un eventual atac chinez
Taiwanul se pregătește pentru un eventual atac chinez Foto: Arhiva

Taiwanul întărește apărarea zonei, de unde rachetele sale ar putea lovi navele chineze îndreptate spre insula principală. În paralel, locuitorii sunt instruiți pentru urgențe. Beijingul a calificat planurile de fortificare drept „delirante”, mai scrie agenția.

Pregătirile se înscriu într-un program mai amplu de apărare și protecție a populației. Potrivit Agenției pentru Mobilizarea Apărării din Taiwan, exercițiile civile programate pentru 7 și 10–13 august au fost concepute pentru a se desfășura în paralel cu manevrele militare Han Kuang, inclusiv în insulele din larg.

Programul prevedea exerciții de câte 30 de minute pentru transmiterea alarmelor, evacuarea populației, adăpostire, controlul traficului și intervenții de salvare. În 14 administrații locale din centrul și nordul Taiwanului era prevăzută și simularea unor întreruperi ale rețelelor de comunicații mobile, conform planului oficial.

Cum ar putea fi menținută aprovizionarea

Autoritățile taiwaneze testează și capacitatea instituțiilor de a funcționa în condițiile unei presiuni maritime intense. La reuniunea din 25 iunie a comitetului prezidențial pentru pregătirea societății în situații de criză, un exercițiu de simulare a analizat inclusiv desfășurarea operațiunilor de aprovizionare într-un asemenea scenariu.

Președintele Lai Ching-te a susținut că securitatea presupune implicarea întregii societăți și menținerea unei administrații capabile să păstreze ordinea și încrederea populației în timpul unei crize.

Cu cât suntem mai pregătiți, cu atât vom fi mai în siguranță”, a declarat Lai, potrivit Președinției taiwaneze.

Strategia națională include pregătirea civililor, constituirea rezervelor de produse esențiale, protejarea infrastructurii energetice și asigurarea serviciilor medicale. Sunt vizate, de asemenea, transporturile și rețelele financiare și informaționale, astfel încât instituțiile și comunitățile să poată continua să funcționeze în situații de urgență, potrivit obiectivelor oficiale ale programului.

Tensiunile dintre China și Taiwan se adâncesc

Tensiunile dintre China și Taiwan își au originea în războiul civil chinez, în urma căruia guvernul naționalist s-a refugiat pe insulă în 1949, după victoria comuniștilor conduși de Mao Zedong. Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a renunțat la folosirea forței pentru a-l aduce sub control.

Autoritățile de la Taipei resping aceste pretenții și susțin că numai populația insulei îi poate decide viitorul.

Taiwanul este guvernat separat, are lideri aleși democratic, propria armată și monedă, deși majoritatea statelor nu îl recunosc oficial drept țară independentă. Statele Unite nu au relații diplomatice oficiale cu Taipei, dar îi furnizează armament pentru apărare, în baza legislației americane. Beijingul se opune acestor livrări și cere Washingtonului să le oprească, problema Taiwanului rămânând un punct major de tensiune în relațiile americano-chineze.

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