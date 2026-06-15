Situație fără precedent: nave chineze au pătruns în apele restricționate ale Taiwanului

Beijingul își intensifică presiunea asupra Taipeiului și testează limitele controlului taiwanez asupra avanposturilor strategice din Marea Chinei de Sud.

Tensiunile dintre China și Taiwan au intrat într-o nouă fază periculoasă după ce autoritățile de la Taipei au confirmat, pentru prima dată în istorie, pătrunderea unor nave chineze în apele restricționate din jurul insulei Taiping, unul dintre cele mai importante avanposturi strategice controlate de Taiwan în Marea Chinei de Sud, scrie South China Morning Post.

Incidentul marchează o escaladare semnificativă a campaniei prin care Beijingul încearcă să își consolideze pretențiile teritoriale asupra unor zone disputate și să exercite o presiune tot mai mare asupra administrației taiwaneze.

Ce s-a întâmplat

Potrivit Gărzii de Coastă din Taiwan, două nave chineze de aplicare a legii maritime – Sansha Zhifa 301 și Sansha No. 2 – au intrat în zona interzisă de 3,2 mile marine din jurul insulei Taiping, încălcând limitele stabilite de autoritățile taiwaneze.

Este primul caz documentat oficial în care nave aparținând Chinei continentale pătrund în apele considerate sensibile de Taipei în jurul acestui obiectiv strategic.

Forțele taiwaneze au reacționat rapid, interceptând și escortând navele chineze în afara perimetrului restricționat la doar câteva minute după intruziune.

Incidentul nu este însă unul izolat. La începutul lunii iunie, o navă a Gărzii de Coastă chineze a intrat fără autorizație și în apropierea Insulelor Pratas, un alt avanpost aflat sub control taiwanez în Marea Chinei de Sud.

Un mesaj politic transmis prin forță

Escaladarea survine într-un context diplomatic tensionat. Autoritățile chineze au criticat recent guvernul Partidului Democrat Progresist din Taiwan pentru ceea ce au numit „pasivitate” în cadrul negocierilor privind delimitarea maritimă dintre Japonia și Filipine.

Miza acestor discuții este una majoră. Delimitarea zonelor economice exclusive afectează direct interesele teritoriale revendicate atât de Beijing, cât și de Taipei în Marea Chinei de Sud, una dintre cele mai disputate regiuni maritime ale lumii.

Analiștii consideră că patrulele tot mai agresive ale Chinei nu reprezintă simple incidente navale, ci fac parte dintr-o strategie pe termen lung prin care Beijingul încearcă să transforme revendicările sale teritoriale în fapte împlinite.

Prin prezență constantă, demonstrații de forță și contestarea controlului exercitat de Taiwan asupra unor poziții îndepărtate, China urmărește să creeze premisele unui control efectiv asupra regiunii fără a recurge la un conflict militar deschis.

De ce este importantă insula Taiping

Insula Taiping, cunoscută și sub numele de Itu Aba, este cea mai mare insulă naturală din arhipelagul Spratly și reprezintă unul dintre cele mai valoroase puncte strategice din Marea Chinei de Sud.

Controlul asupra acesteia oferă avantaje militare, logistice și geopolitice considerabile într-o regiune prin care trece o parte semnificativă a comerțului mondial.

În ultimul deceniu, China și-a extins constant prezența militară în zonă, construind insule artificiale, piste de aterizare, baze militare și sisteme de apărare antiaeriană. Aceste investiții au schimbat profund echilibrul strategic din regiune.

O nouă tactică împotriva Taiwanului

Experții în securitate regională avertizează că Beijingul pare să adopte o strategie de „presiune graduală”, menită să erodeze treptat controlul Taiwanului asupra pozițiilor sale avansate.

În locul unei confruntări militare directe, China recurge la incursiuni repetate, patrule provocatoare și demonstrații de prezență, testând permanent reacția Taipeiului și a aliaților săi.

Această abordare permite Beijingului să își extindă influența fără costurile și riscurile unui război deschis, dar crește în același timp riscul producerii unui incident care ar putea degenera rapid într-o criză regională.

Schimburi dure de avertismente

Incidentul de la Taiping vine la scurt timp după ce Garda de Coastă taiwaneză a alungat alte patru nave chineze care pătrunseseră fără autorizație într-o zonă maritimă restricționată din sudul insulei.

Confruntarea a fost însoțită de schimburi publice de avertismente și acuzații între cele două părți, alimentând și mai mult tensiunile într-o regiune considerată deja unul dintre cele mai periculoase puncte fierbinți ale geopoliticii mondiale.

Pentru moment, nici Beijingul, nici Taipeiul nu par dispuse să facă un pas înapoi. Iar fiecare nouă incursiune navală confirmă că lupta pentru controlul Mării Chinei de Sud intră într-o etapă tot mai riscantă și mai greu de gestionat.