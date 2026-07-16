Cum se pregătește China pentru un atac asupra navelor și bazelor militare americane

Imagini din satelit analizate recent de The Telegraph dezvăluie amploarea pregătirilor militare ale Beijingului în deșertul Taklamakan. Acolo, forțele armate chineze au construit replici la scară reală ale unor portavioane americane, avioane de luptă de ultimă generație și chiar ale clădirilor guvernamentale din Taiwan.

Beijingul utilizează aceste machete extrem de detaliate pentru a-și testa arsenalul tot mai mare de rachete cu rază lungă de acțiune și noile sisteme de ghidare bazate pe inteligență artificială. Scopul final, spun analiștii, este pregătirea pentru o eventuală preluare prin forță a Taiwanului – un obiectiv declarat de maximă prioritate pentru președintele chinez Xi Jinping.

Acuratețea acestor replici „indică o orientare extrem de specifică spre adversari reali, depășind faza construirii unor capabilități generice de apărare”, explică Damien Symon, cercetător în geo-inteligență la firma de analiză The Intel Lab.

Deși nu există o garanție oficială că Statele Unite vor interveni militar pentru a apăra Taiwanul, majoritatea experților consideră că Washingtonul ar acționa în sprijinul Taipeiului, fără de care insula ar face greu față unei invazii.

Ținte în mișcare și simulări de atacuri navale

În adâncul deșertului Taklamakan, Armata Populară de Eliberare a Chinei (PLA) a instalat un sistem feroviar lung de 37 de kilometri pe care sunt tractate machete de nave de război. Acestea simulează mișcarea reală a navelor pe mare, oferind echipajelor de artilerie și rachete ținte mobile pentru antrenament.

Printre replicile identificate se numără:

-Portavionul USS Gerald Ford – cea mai mare navă de război a marinei americane.

-Distrugătoare din clasa Arleigh Burke.

-Avioane de luptă F-22, F-35 și F-16 – replici poziționate pe piste de testare, unele dintre ele prezentând deja avarii majore în urma unor lovituri experimentale cu rachete.

Utilizarea replicilor exacte le permite inginerilor chinezi să configureze mult mai precis algoritmii de recunoaștere și ghidare ai rachetelor hipersonice, precum YJ-21, YJ-17 sau ai rachetelor balistice DF27, capabile să atingă ținte aflate la distanțe de până la 8.000 de kilometri.

Simularea distrugerii bazelor din Japonia și Taiwan

Pregătirile Chinei nu se limitează la ținte izolate. Sateliții au surprins machete detaliate ale unor baze navale strategice.

Una dintre acestea este o replică a bazei navale de la Yokosuka (Japonia) – cea mai mare bază militară americană din regiune, unde sunt staționate permanent 10 distrugătoare americane și peste 55.000 de soldați. În eventualitatea unui conflict în strâmtoarea Taiwan, forțele din Japonia ar reprezenta „vârful de lance” al răspunsului american.

Situație fără precedent: nave chineze au pătruns în apele restricționate ale Taiwanului

„Este una dintre cele mai importante baze ale SUA. Dacă China ar ataca Taiwanul, Yokosuka ar fi implicată direct, așa că exercițiile chineze vizează direct blocarea accesului aerian și naval în zonă”, explică Lu Li-shih, fost comandant în marina taiwaneză.

De asemenea, chinezii au construit o replică a bazei navale taiwaneze de la Su’ao, un punct strategic pe coasta de est a insulei, protejat în mod normal de un lanț muntos masiv. Faptul că Beijingul exersează lovirea acestei baze sugerează că își antrenează forțele să lanseze rachete la un unghi specific, capabil să depășească obstacolele geografice.

Pregătiri pentru asaltul capitalei Taipei

Pe lângă obiectivele navale și aeriene, China simulează direct capturarea centrelor de putere din Taiwan.

La baza de antrenament de la Zhurihe și într-o zonă izolată din Mongolia Interioară, PLA a construit două replici la scară reală ale zonei guvernamentale Bo’ai din centrul Taipeiului, inclusiv ale Biroului Prezidențial, Ministerului de Externe și tribunalelor.

Machetele reproduc cu fidelitate intersecțiile, unghiurile străzilor și dimensiunile clădirilor din Taipei, oferind trupelor de asalt chineze un mediu de antrenament extrem de realist. Mai mult, imagini din satelit au dezvăluit construirea unui tunel de 280 de kilometri lungime, destinat probabil simulării unor scenarii în care liderii taiwanezi încearcă să fugă prin rețelele subterane ale capitalei.

Un mesaj puternic transmis aliaților

Deși marile puteri se antrenează frecvent pentru scenarii de luptă specifice, experții militari subliniază că amploarea și realismul infrastructurii construite de China sunt „fără precedent”.

Dincolo de beneficiul tactic al testării armamentului, aceste machete uriașe au și un puternic rol de descurajare psihologică.

„Este un mesaj transmis Japoniei că va fi atrasă în luptă, un avertisment pentru SUA că bazele le vor fi atacate dacă intervin și un semnal pentru Taiwan că Beijingul se antrenează direct pentru cucerirea capitalei”, afirmă Thomas Shugart, fost comandant de submarin în marina americană și analist la Center for a New American Security, citat de The Telegraph.

Acest avertisment pare să fi fost deja recepționat în regiune. Statele din zona Indo-Pacifică își sporesc accelerat bugetele de apărare și achizițiile de armament, invocând direct expansiunea militară și comportamentul tot mai asertiv al Beijingului.