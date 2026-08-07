Momente dramatice au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o sală de operații din Japonia, unde o echipă de medici a continuat să își protejeze pacientul în timpul unui cutremur puternic. Imaginile au fost filmate pe 28 iulie 2026, în timpul seismului care a lovit Kumamoto.

În înregistrare se poate observa cum chirurgii și asistentele operează un pacient în momentul în care sala începe să se zguduie violent. Masa de operație și echipamentele medicale se mișcă haotic, iar unele aparate se răstoarnă din cauza intensității cutremurului.

Membrii echipei medicale abia reușesc să își păstreze echilibrul, însă rămân în jurul pacientului pentru a-l proteja și pentru a stabiliza aparatura.

Potrivit procedurilor de urgență ale spitalului, unul dintre medici s-a îndreptat imediat către ieșirea de urgență, în timp ce restul echipei a continuat să asigure siguranța pacientului și a câmpului operator pe întreaga durată a seismului.

Patru operații erau în desfășurare în momentul cutremurului

Imaginile au fost înregistrate de camerele de supraveghere ale Spitalului General Kumamoto din orașul Yatsushiro. Reprezentanții unității medicale au precizat că, în momentul producerii cutremurului, patru intervenții chirurgicale erau în desfășurare, notează News18.

În ciuda zguduiturilor puternice și a avariilor produse infrastructurii spitalului, toate cele patru operații au fost finalizate cu succes. Niciun pacient și niciun membru al personalului medical nu au fost răniți. Activitatea ambulatoriului a fost suspendată temporar după seism, însă spitalul și-a reluat programul normal începând cu 5 august.

Cutremurul cu magnitudinea 6,8 produs pe 28 iulie în prefectura Kumamoto, din sudul Japoniei, a provocat moartea a cel puțin 38 de persoane și rănirea altor peste 120.

Imaginile au impresionat milioane de oameni

Numeroși utilizatori de pe rețelele de socializare au lăudat profesionalismul și calmul echipei medicale.

„Simt o profundă recunoștință față de cadrele medicale care și-au protejat pacienții până la capăt”, a scris un utilizator.

Un chirurg a remarcat atitudinea liderului echipei: „Dincolo de priceperea chirurgicală, ceea ce impresionează este faptul că pacientul a rămas prioritatea absolută. A fost o reacție extraordinară.”

Și cadrele medicale au evidențiat detalii care au trecut neobservate pentru mulți dintre cei care au urmărit imaginile. O asistentă a remarcat reacția rapidă a colegei care a deschis imediat ușa de urgență, în timp ce un alt comentator a atras atenția asupra rolului anestezistului, care a protejat tubul de intubație al pacientului în timpul cutremurului.