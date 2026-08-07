 Imagini impresionante din Japonia, în timpul unei operații. Chirurgii au făcut scut în jurul pacientului în timpul unui cutremur | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Imagini impresionante din Japonia, în timpul unei operații. Chirurgii au făcut scut în jurul pacientului în timpul unui cutremur

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Momente dramatice au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o sală de operații din Japonia, unde o echipă de medici a continuat să își protejeze pacientul în timpul unui cutremur puternic. Imaginile au fost filmate pe 28 iulie 2026, în timpul seismului care a lovit Kumamoto.

Momente dramatice au fost surprinse la cutremurul din 28 iulie. FOTO: captură video X/@harukaawake
Momente dramatice au fost surprinse la cutremurul din 28 iulie. FOTO: captură video X/@harukaawake

În înregistrare se poate observa cum chirurgii și asistentele operează un pacient în momentul în care sala începe să se zguduie violent. Masa de operație și echipamentele medicale se mișcă haotic, iar unele aparate se răstoarnă din cauza intensității cutremurului.

Membrii echipei medicale abia reușesc să își păstreze echilibrul, însă rămân în jurul pacientului pentru a-l proteja și pentru a stabiliza aparatura.

Potrivit procedurilor de urgență ale spitalului, unul dintre medici s-a îndreptat imediat către ieșirea de urgență, în timp ce restul echipei a continuat să asigure siguranța pacientului și a câmpului operator pe întreaga durată a seismului.

Patru operații erau în desfășurare în momentul cutremurului

Imaginile au fost înregistrate de camerele de supraveghere ale Spitalului General Kumamoto din orașul Yatsushiro. Reprezentanții unității medicale au precizat că, în momentul producerii cutremurului, patru intervenții chirurgicale erau în desfășurare, notează News18.

În ciuda zguduiturilor puternice și a avariilor produse infrastructurii spitalului, toate cele patru operații au fost finalizate cu succes. Niciun pacient și niciun membru al personalului medical nu au fost răniți. Activitatea ambulatoriului a fost suspendată temporar după seism, însă spitalul și-a reluat programul normal începând cu 5 august.

Cutremurul cu magnitudinea 6,8 produs pe 28 iulie în prefectura Kumamoto, din sudul Japoniei, a provocat moartea a cel puțin 38 de persoane și rănirea altor peste 120.

Imaginile au impresionat milioane de oameni

Numeroși utilizatori de pe rețelele de socializare au lăudat profesionalismul și calmul echipei medicale.

„Simt o profundă recunoștință față de cadrele medicale care și-au protejat pacienții până la capăt”, a scris un utilizator.

Un chirurg a remarcat atitudinea liderului echipei: „Dincolo de priceperea chirurgicală, ceea ce impresionează este faptul că pacientul a rămas prioritatea absolută. A fost o reacție extraordinară.”

Și cadrele medicale au evidențiat detalii care au trecut neobservate pentru mulți dintre cei care au urmărit imaginile. O asistentă a remarcat reacția rapidă a colegei care a deschis imediat ușa de urgență, în timp ce un alt comentator a atras atenția asupra rolului anestezistului, care a protejat tubul de intubație al pacientului în timpul cutremurului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
fanatik.ro
image
Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, cu o zi înainte de nuntă: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Reguli după care să îți organizezi bagajul în vacanță! Ce recomandă stiliștii?
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Carburanții încep să se ieftinească. De ce nu toate benzinăriile au redus încă prețurile
playtech.ro
image
Neluțu Varga a luat foc: „Scoate-l pe ăla că nu mai suport!”. Care este singurul transfer făcut de Marian Copilu la CFR. Exclusiv
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Pep Guardiola l-a sunat pe Rodri și l-a convins să semneze
digisport.ro
image
Cum va fi vremea în weekendul 8-9 august. În ce regiuni va fi caniculă și unde va ploua
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Trump și-a găsit înlocuitor! Numele spus în privat donatorilor pentru viitoarele alegeri din 2028
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”
click.ro
image
Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”
click.ro
image
Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Regina Fawzia foto profimedia 0599928533 jpg
Umilită de infidelitățile soțului, „Afrodita asiatică” a renunțat la Coroană și copil pentru bărbatul care i-a fost alături timp de 64 de ani
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere