 Clipe de groază în Japonia. Ce povestesc oamenii care au supraviețuit cutremurului: „Am crezut că voi muri” | adevarul.ro
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Clipe de groază în Japonia. Ce povestesc oamenii care au supraviețuit cutremurului: „Am crezut că voi muri”

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Locuitorii din prefectura Kumamoto încearcă să își revină după unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit sudul Japoniei în ultimii ani. Seismul, cu magnitudinea de 6,8, a provocat moartea a cel puțin 13 persoane, a rănit sute de oameni și a lăsat zeci de mii de locuințe fără electricitate și apă. Operațiunile de salvare continuă, în timp ce autoritățile avertizează că timpul este esențial pentru cei rămași sub dărâmături.

Centru comercial Aeon din orașul Kumamoto, distrus de cutremur
Salvatorii luptă contra cronometru să găsească supraviețuitori sub dărâmături/FOTO:Profimedia

„Masa se mișca împreună cu mine”

La restaurantul Sendan Shokudo din orașul Yatsushiro, activitatea se apropia de final când întreaga clădire a început să se zguduie violent. Vasele și paharele au căzut de pe rafturi, iar bucătăria a fost distrusă în câteva secunde.

Hiroko Ogata, în vârstă de 75 de ani, coproprietara localului, spune că nu a mai trăit niciodată un cutremur atât de puternic.

„Am fost șocată și îngrozită. M-am ascuns imediat sub o masă, dar aceasta se deplasa violent în toate direcțiile împreună cu mine”, povestește ea.

Deși a locuit toată viața în Kumamoto, o regiune obișnuită cu activitatea seismică, femeia spune că intensitatea acestui cutremur a depășit orice experiență anterioară.

„Cutremurul din urmă cu zece ani nu se compară cu acesta. Am crezut că voi muri.”

„Nu mai știam dacă aud cutremurul sau o explozie”

La câteva sute de metri de centrul comercial Aeon, grav avariat în urma seismului, Yui, proprietara unei cofetării, se afla în biroul din spatele magazinului când pământul a început să se zguduie.

„Nu mai puteam face diferența între zgomotul cutremurului și cel al unei explozii. Tot ce am reușit a fost să mă țin de scaun în timp ce șocurile veneau unul după altul.”

Femeia spune că, și la multe ore după seism, încă îi este greu să își descrie starea.

„Nu am avut timp nici măcar să simt frică. Și acum îmi este greu să înțeleg ce simt.

Salvatorii luptă contra cronometru

Printre victime se numără și persoane surprinse în centrul comercial Aeon din orașul Kumamoto, unde mai mulți oameni sunt încă dispăruți. Echipele de intervenție caută supraviețuitori atât în complexul comercial, cât și în alte clădiri afectate, inclusiv la o fabrică de hârtie din Yatsushiro, unde un coș de fum s-a prăbușit.

Japonezii au început să vină la birou în pantaloni scurți. Schimbarea a stârnit controverse: „Picioarele păroase nu arată îngrijit”

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că serviciile de urgență se află într-o „cursă contra cronometru”.

„Există oameni care încă așteaptă să fie salvați. Vom face tot posibilul pentru a ajunge la cât mai mulți dintre ei.”

Guvernul a mobilizat mii de militari, pompieri și polițiști pentru operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor.

Orașe fără apă și electricitate

Seismul a provocat întreruperi masive ale alimentării cu energie electrică și apă. Aproape 50.000 de gospodării au rămas fără curent, iar peste 140.000 fără apă potabilă.

Zeci de spitale au fost afectate de penele de curent și de avarierea instalațiilor. Personalul medical încearcă să transfere pacienții către alte unități, în timp ce temperaturile ridicate sporesc riscul pentru bolnavii rămași fără aer condiționat.

„Spitalul a ajuns să semene cu unul dintr-o zonă de război”, a declarat un administrator al unei unități medicale din Kumamoto.

Clădiri istorice și infrastructură grav afectate

Printre monumentele avariate se numără Castelul Kumamoto, unde porțiuni din zidurile exterioare s-au prăbușit, și altarul Yatsushiro, care s-a prăbușit aproape în totalitate.

Mai multe drumuri și poduri au fost avariate, iar circulația feroviară și aeriană a fost suspendată. Aeroportul din Kumamoto și-a închis pista, iar trenurile de mare viteză din regiune au fost oprite.

Numeroase fabrici și-au evacuat angajații, iar operatorii de telefonie mobilă au raportat întreruperi ale comunicațiilor.

O regiune marcată de cutremure

Agenția Meteorologică a Japoniei avertizează că replicile puternice ar putea continua timp de cel puțin o săptămână. Până miercuri dimineață fuseseră înregistrate peste 60 de replici.

Cutremur puternic în Japonia: poduri prăbușite, incendii și un centru comercial distrus. Autoritățile se tem că vor fi numeroase victime

Specialiștii amintesc că în 2016 aceeași regiune a fost lovită de o serie de cutremure devastatoare, soldate cu sute de victime, iar un nou seism major produs la câteva zile după primul a amplificat dezastrul.

Japonia este una dintre cele mai expuse țări din lume la activitatea seismică, fiind situată pe așa-numitul „Inel de Foc” al Pacificului. Aproximativ 20% dintre cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 6 produse la nivel mondial au loc în această zonă.

Încercarea de a reveni la normalitate

Pentru mulți locuitori, provocarea nu înseamnă doar supraviețuirea, ci și reluarea vieții de zi cu zi.

Hiroko Ogata încearcă să curețe restaurantul pentru a-l redeschide cât mai curând.

„Totul este în dezordine. Încerc să fac curățenie, dar aproape de fiecare dată când încep să lucrez urmează o nouă replică și trebuie să mă opresc. Apoi reiau munca și iar se produce un cutremur. Totul avansează foarte greu.”

Cofetăria lui Yui rămâne închisă. Proprietara spune că încă nu știe dacă echipamentele au fost avariate.

„Nici măcar nu am verificat dacă funcționează cuptorul sau celelalte utilaje. Abia după ce le voi testa voi ști dacă îmi pot relua activitatea”.

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