Bilanțul cutremurului devastator din Japonia crește la 17 morți. Mii de locuințe sunt încă fără curent

Cel puțin 17 persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,1 produs marți, 28 iulie, în sud-vestul Japoniei. Autoritățile avertizează că există riscul unor noi seisme puternice și al alunecărilor de teren în zilele următoare.

Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7,1 care a lovit marți sud-vestul Japoniei a crescut la cel puțin 17 morți, potrivit unui nou raport publicat joi de autoritățile locale, informează AFP.

Biroul pentru gestionarea dezastrelor din prefectura Kumamoto a anunțat că alte șase persoane nu prezintă semne vitale, iar cinci sunt în stare critică.

Seismul a avut epicentrul la aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, cel mai mare oraș din centrul insulei Kyushu, care are o populație de aproximativ 700.000 de locuitori.

Autoritățile japoneze au avertizat că în zonele afectate există în continuare un risc ridicat de producere a unor replici puternice în următoarea săptămână. De asemenea, ploile și mișcările seismice sporesc pericolul producerii unor alunecări de teren.

În urma cutremurului, zeci de mii de locuințe au rămas fără alimentare cu energie electrică, iar unele spitale din regiune funcționează peste capacitate, pe fondul numărului mare de răniți și al intervențiilor de urgență.

Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare și evaluare a pagubelor în zonele cele mai afectate.