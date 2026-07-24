 Un bărbat din Japonia a stat supărat pe soția sa timp de 20 de ani. Ce explicație a avut | adevarul.ro
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Un bărbat din Japonia a stat supărat pe soția sa timp de 20 de ani. Ce explicație a avut

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Un bărbat din Japonia nu i-a mai vorbit soției sale timp de două decenii, deși au continuat să locuiască împreună și să își crească cei trei copii. Situația s-a schimbat abia după ce fiul lor a cerut ajutorul unei emisiuni de televiziune.

cuplu japonia captura video jpg

O căsnicie nu înseamnă doar momente frumoase, stabilitate și planuri construite împreună. În spatele unei relații de lungă durată se ascund adesea frustrări, compromisuri, neînțelegeri și perioade dificile, pe care fiecare cuplu încearcă să le depășească în felul său. Unii aleg să se despartă atunci când simt că legătura dintre ei s-a rupt, în timp ce alții rămân împreună și încearcă să găsească o cale de a merge mai departe, chiar dacă lucrurile nu mai sunt ca la început.

Pentru un cuplu din Japonia, însă, această încercare a luat o formă greu de imaginat: soțul și soția au locuit împreună timp de aproape două decenii şi să crească trei copii, fără să poarte o conversație adevărată.

Povestea lui Okuo Katayama și a soției sale, Yumi, a devenit cunoscută în întreaga lume în 2017, după ce fiul lor cel mic a apelat la o emisiune de televiziune pentru a cere ajutor. Tânărul, care avea atunci 18 ani, le-a povestit realizatorilor că, de când se știa, nu își amintea să-și fi văzut vreodată părinții discutând normal.

Situația părea greu de crezut, pentru că Okuo și Yumi locuiau în aceeași casă, își creșteau cei trei copii, luau masa împreună, se gospodăreau etc. Doar că între ei se instalase o tăcere care a durat ani la rând.

Cu toate că nu a fost vorba despre o trădare sau despre o ceartă care să fi dus la o ruptură definitivă, când Yumi încerca să vorbească cu soţul său, răspunsurile acestuia se limitau, de cele mai multe ori, la câteva sunete scurte, un mormăit sau un simplu gest din cap.

Întâlnirea din parc

Pentru fiul lor cel mic, această situație devenise imposibil de acceptat. El a decis să ceară ajutorul unei emisiuni de televiziune, sperând că părinții săi vor reuși să se apropie din nou.

Realizatorii au organizat o întâlnire între cei doi într-un parc unde avuseseră prima întâlnire. Cei doi soţi s-au aşezat stingeri unul lângă celălalt, în timp ce copiii lor urmăreau scena de la distanță, plini de emoţie, dar şi de curiozitate, neştiind dacă tatăl lor va reuși, după atâția ani, să rupă tăcerea.

După aproape 20 de ani de tăcere, Okuo Katayama a a fost cel care a început conversația și i-a spus soției sale:

„Cumva, a trecut mult timp de când am vorbit. Tu ai fost atât de preocupată de copii. Yumi, până acum ai îndurat multe greutăți. Vreau să știi că îți sunt recunoscător pentru tot.”

Motivul simplu din spatele tăcerii

Potrivit The Straits Times, bărbatul a recunoscut că s-a simțit neglijat după ce soția lui a început să acorde mai multă atenție copiilor. În loc să discute despre ceea ce simțea, el s-a retras și a ales tăcerea. La început, gestul a fost o formă de supărare, însă anii au trecut, iar lipsa comunicării a devenit o obișnuință.

 „Am fost oarecum... gelos. M-am bosumflat din cauza asta. Nu mai putem da timpul înapoi acum, cred”, a spus el.

Sursă video: X/

Replica sa a stârnit zâmbete pe feţele copiilor, mai ales pentru că, după două decenii de tăcere, explicația era una atât de simplă și, în același timp, atât de umană.

Revederea celor doi a devenit rapid virală și a emoționat oameni din întreaga lume. Mulți au văzut în povestea lor un exemplu despre cât de ușor se pot acumula frustrările într-o relație atunci când lipsesc discuțiile sincere, dar și despre posibilitatea de a reconstrui o legătură chiar și după ani de distanță.

Cazul a atras atenția și asupra schimbărilor prin care trec relațiile de cuplu în Japonia. În aceeași perioadă, publicația The Independent relata că unii japonezi preferau să se căsătorească cu prieteni apropiați, în loc să urmeze modelul tradițional al relațiilor romantice. Un sondaj guvernamental publicat în 2017 arăta că 69% dintre bărbații japonezi și 59% dintre femeile japoneze nu aveau un partener.

Povestea familiei Katayama a rămas însă una aparte: nu pentru că doi oameni au trecut printr-o criză de cuplu, ci pentru că, după 20 de ani în care au împărțit aceeași casă, aceleaşi griji şi greutăţi în tăcere, au găsit în cele din urmă curajul să își vorbească din nou.

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