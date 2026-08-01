Un român și-a cumpărat o casă de 300 mp în Japonia cu 10.000 de euro. Cât plătește pentru electricitate

Un român stabilit în Japonia a dezvăluit cât îl costă întreținerea casei tradiționale pe care a cumpărat-o cu doar 10.000 de euro. Factura la energie electrică pentru o lună în care a folosit aparatele de aer condiționat s-a ridicat la aproximativ 60 de euro.

Fenomenul caselor abandonate din Japonia, cunoscute sub numele de „akiya”, continuă să atragă cumpărători din întreaga lume datorită prețurilor foarte mici. Printre cei care au profitat de această oportunitate se numără și un român, care și-a cumpărat o locuință tradițională cu doar 10.000 de euro, potrivit Click.ro.

După ce s-a mutat în noua locuință, bărbatul a publicat pe Instagram detalii despre costurile de întreținere, răspunzând astfel curiozității urmăritorilor săi.

„12.000 de yeni a venit factura la curent. Pentru că mulți m-ați întrebat cât costă utilitățile aici, în Japonia, ca să vă faceți o idee, factura a venit 12.000 de yeni pentru 380 și ceva de kWh consumați într-o lună. Asta înseamnă undeva la 60 și ceva de euro. Cam ăsta este costul, cel puțin aici, pe insulă. Nu știu dacă în altă parte, în Japonia, este mai ieftin sau mai scump, dar lăsați-mi în comentarii cum vi se pare”, a spus românul.

Proprietatea pe care a achiziționat-o are aproximativ 300 de metri pătrați, este amplasată pe un teren de circa 3.000 de metri pătrați și include încă cinci anexe gospodărești.

Pe lângă prețul redus de achiziție, și taxele sunt surprinzător de mici. Românul spune că plătește aproximativ 300 de euro pe an impozit pentru întreaga proprietate, o sumă pe care o consideră foarte mică raportat la dimensiunea terenului și a construcțiilor.

„În România nu îți cumperi un Logan cu cât îți cumperi aici o proprietate”, a afirmat acesta, subliniind că investiția este mult mai avantajoasă decât ar fi fost achiziționarea unei proprietăți similare în România.