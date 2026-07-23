Deșertul a devenit prea fierbinte chiar și pentru cămile: „I se arde pielea când stă jos”

Cămilele sunt cunoscute drept „corăbiile deșertului”, însă nici măcar aceste animale extrem de rezistente nu mai sunt cruțate de temperaturile tot mai ridicate și de extremele climatice din Africa.

Regiunea Afar din nord-estul Etiopiei este unul dintre cele mai fierbinți și mai aride locuri de pe Pământ. Aici, nomazii conduc adesea caravane de cămile care transportă sare prin deșert.

„Îmi văd cămilele suferind din cauza căldurii extreme”, a declarat pentru BBC Ali Umer, un crescător de cămile din Semera, în regiunea Afar. „Le apar bășici pe picioare, le lăcrimează ochii, iar nisipul fierbinte le arde pielea și le distruge blana atunci când stau jos”.

„În ultima lună am pierdut opt pui de cămilă din cauza căldurii extreme. Situația a devenit mult mai intensă și mai dificilă. Chiar și vântul, care odinioară aducea aer răcoros, poartă acum căldură”, a mai spus el, adăugând că a observat aceste schimbări drastice ale temperaturilor în ultimii ani.

Căldura extremă afectează sănătatea și reproducerea cămilelor

Nu este singurul care a observat aceste schimbări. Oamenii de știință, specialiștii în protecția animalelor și diverse studii menționează stresul, oboseala, deshidratarea și creșterea incidenței bolilor printre efectele directe ale căldurii extreme.

Temperaturile mai ridicate afectează cămilele și indirect, provocând pierderi severe de apă și vegetație și reducând suprafețele umbrite disponibile.

În Africa de Nord și în Cornul Africii se află aproximativ 80% din populația mondială de cămile dromader - cele cu o singură cocoașă. De-a lungul anilor, fermierii și crescătorii de animale din aceste regiuni au început să se bazeze tot mai mult pe aceste animale datorită rezistenței lor la căldură extremă și secetă.

Cu toate acestea, un studiu publicat în 2025, bazat pe percepțiile crescătorilor de cămile din sudul Etiopiei, a arătat că temperaturile ridicate și variațiile climatice au avut un impact negativ asupra sănătății efectivelor de cămile.

„Respondenții au raportat că schimbările climatice și variabilitatea climatică au afectat sănătatea, productivitatea și capacitatea de reproducere a cămilelor”, se arată în studiu.

În Somalia, seceta a ucis cămilele din aproape jumătate dintre gospodării

În Somalia vecină, situația pare să fie și mai gravă. O cercetare publicată în iunie a arătat că mortalitatea cămilelor asociată secetei reprezintă o criză de amploare, afectând aproape 46% dintre gospodăriile care dețin cămile.

Studiul a inclus aproape 6.000 de gospodării de păstori nomazi și a arătat că mortalitatea a fost concentrată în regiunile nordice, în provincia Sool fiind raportată o „rată uluitoare a mortalității, de aproape 73%”.

Experții spun că temperaturile extreme reprezintă principala cauză a secetei din regiune, deși alți factori, precum serviciile veterinare insuficiente și gestionarea necorespunzătoare a animalelor, agravează situația.

O analiză realizată de cercetători specializați în științele atmosferei a arătat că temperaturile ridicate au stat la baza secetei din 2021-2022. Căldura extremă face ca apa din sol și din cursurile sau bazinele de apă să se transforme în vapori, iar plantele să elibereze, la rândul lor, apă în atmosferă sub formă de vapori.

Tot mai multe cămile ajung la veterinar din cauza căldurii

Medicii veterinari spun că tratează tot mai multe cămile bolnave și că observă o creștere a numărului de decese provocate de căldura extremă și secetă. Un alt studiu realizat în Cornul Africii arată că schimbările climatice, inclusiv stresul termic, au dus la creșterea incidenței bolilor în rândul cămilelor și la scăderea producției de lapte.

O situație similară se înregistrează și în Africa de Nord. Un studiu publicat anul acesta în Algeria a arătat o creștere semnificativă a numărului de decese în rândul cămilelor în timpul valurilor de căldură din timpul verii.

„Analiza seriilor temporale evidențiază tipare sezoniere semnificative ale mortalității și subliniază necesitatea unor intervenții specifice în perioadele cu risc ridicat, precum lunile de vârf ale verii. Printre acestea se numără asigurarea strategică a apei, suplimentarea hranei și intensificarea monitorizării bolilor”, se arată în studiu.

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Africa de Nord se încălzește cel mai rapid

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) afirmă că episoadele de căldură extremă au devenit un fenomen obișnuit în mai multe țări din Africa de Nord, iar valurile de căldură au înregistrat o tendință clar ascendentă începând din 1981.

Organizația a precizat că mai multe țări din regiune și din Orientul Mijlociu au raportat temperaturi de peste 50 de grade Celsius în 2024.

Raportul OMM privind starea climei în Africa în 2025 arată că Africa de Nord a înregistrat cea mai rapidă încălzire dintre cele șase subregiuni ale continentului - 0,43 grade Celsius pe deceniu - în perioada 1991-2025.

Experții spun că, în mod normal, cămilele suportă fără probleme temperaturi de până la aproximativ 40 de grade Celsius, în principal datorită capacității de a-și lăsa temperatura corpului să varieze cu mai multe grade pe parcursul zilei, pentru a se adapta temperaturii exterioare.

Astfel, ele evită transpirația, iar acest lucru, împreună cu urina concentrată și fecalele uscate, le ajută să reducă pierderile de apă. În același timp, stratul gros de piele și blană le protejează de radiațiile solare.

Temperaturile de peste 41 de grade le afectează celulele

Profesorul Abdelmadjid Chehma, de la Universitatea din Ghardaia, Algeria, care a realizat experimente pe cămile în deșertul Sahara, a ajuns la o concluzie similară.

„Cercetările noastre arată că temperaturile cuprinse între 41 și 45 de grade Celsius, menținute atât ziua, cât și noaptea, afectează direct celulele acestora”, a declarat el. „Sistemul lor imunitar are de suferit, deoarece astfel de temperaturi afectează globulele albe și alte celule. Din cauza stresului, acestea întâmpină dificultăți în a se repara și ajung să se autodistrugă.”

Pentru cămile, acest lucru înseamnă că, atunci când apare stresul termic, metabolismul încetinește pentru a limita producerea de căldură în organism. Acest proces duce la o reducere bruscă a consumului de hrană, ceea ce provoacă letargie și oboseală generalizată.

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Consecințele includ scăderea producției de lapte și apariția unor tulburări de reproducere. Profesorul Mohammed el Khasmi, specialist în hidrobiologia animală la Universitatea din Casablanca, Maroc, are o listă lungă de efecte ale stresului termic observate de el și echipa sa la cămile.

Printre acestea se numără pierderea în greutate, inflamațiile, afecțiunile musculare și osoase, dezechilibrele chimice provocate de disfuncțiile renale și bolile infecțioase cauzate de paraziți, a spus el.

Crescătorii își mută cămilele spre sud

Deși căldura extremă este principalul factor responsabil, efectele acesteia devin mai severe atunci când se combină cu alți factori, precum pierderea vegetației și a surselor de apă, lipsa zonelor umbrite și serviciile veterinare insuficiente, spun experții.

Din acest motiv, mulți crescători din Etiopia și-au mutat cămilele din regiunile nordice, unde aceste animale au fost crescute în mod tradițional, către sud, unde apa și vegetația sunt relativ mai accesibile, spun experții.

„Și nu este vorba despre migrația sezonieră a păstorilor”, a declarat Daniel Gelan, profesor și cercetător în domeniul dezvoltării comunităților pastorale la Vision University din Etiopia. „Ei părăsesc definitiv regiunile nordice, deoarece nu mai pot crește cămile acolo din cauza căldurii extreme și a secetei”

Cornul Africii își revenea după cea mai lungă și mai severă secetă înregistrată vreodată în regiune, care s-a întins din 2020 până în 2023, însă acum se confruntă din nou cu condiții extrem de dificile, potrivit organizației umanitare Oxfam.

Organizația a precizat că, în unele zone din Somalia, prețul apei a crescut cu peste 2.000% din cauza secetei.