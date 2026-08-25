Desertul din sticle de plastic: inovația care pare desprinsă din filmele SF. Cum au fost transformate deșeurile în prăjituri comestibile

Cercetătorii americani au reușit să transforme plasticul din sticle și deșeurile agricole în biscuiți comestibili. Experimentul, care pare desprins dintr-un film SF, folosește microorganisme modificate pentru a transforma carbonul din deșeuri în ingrediente alimentare.

Biscuiții din plastic care i-au uimit pe oamenii de știință. Cum au transformat deșeurile în hrană Foto: sursa: Southern Illinois University Carbondale

Cercetătorii de la Southern Illinois University Carbondale au creat un prototip alimentar denumit µBites, pronunțat „microbites”. Produsul este obținut pornind de la plastic PET, folosit în mod obișnuit pentru sticlele de apă și băuturi răcoritoare, dar și din tulpini și frunze de porumb și alte resturi vegetale, potrivit newscientist.

Ideea face parte dintr-un proiect dezvoltat pentru NASA Deep Space Food Challenge, program destinat identificării unor metode prin care astronauții ar putea obține hrană în timpul misiunilor spațiale de lungă durată, atunci când resursele disponibile sunt limitate. Rezultatele au fost prezentate la reuniunea de toamnă din 2026 a American Chemical Society, desfășurată la Chicago.

Cum este transformat plasticul în hrană

Procesul începe cu PET-ul, care este supus unei proceduri numite dizolvare hidrotermală oxidativă. Metoda folosește apă și oxigen, la temperaturi și presiuni ridicate, pentru a descompune materialele rezistente în fragmente care pot fi utilizate de microorganisme.

Fragmentele rezultate sunt apoi introduse într-un bioreactor în care se află mai multe tulpini de drojdie. Cercetătorii au programat aceste microorganisme să transforme compușii proveniți din plastic și deșeuri agricole în noi ingrediente alimentare, inclusiv proteine, grăsimi și acizi.

„Plasticul este carbon și mâncarea este carbon”, a explicat Lahiru Jayakody, profesor asociat și cercetător la Southern Illinois University Carbondale. Echipa sa a pornit tocmai de la această idee pentru a găsi o modalitate prin care carbonul din deșeurile de plastic să poată fi reutilizat.

La final, cercetătorii adaugă în amestec fibre, amidon și îndulcitor, iar compoziția este introdusă într-o imprimantă alimentară 3D. Aluatul este depus strat cu strat, până când capătă forma unui biscuit.

Produsul este apoi încălzit la microunde pentru a obține forma finală.

Drojdia produce și aroma de vanilie

Cercetătorii nu s-au limitat la transformarea deșeurilor în proteine. Ei au modificat microorganismele astfel încât acestea să producă și ingrediente care să facă produsul mai apropiat de un aliment obișnuit.

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O tulpină de drojdie de panificație a fost programată să producă vanilină, substanța responsabilă pentru aroma și gustul de vanilie. O altă tulpină poate transforma etilenglicolul provenit din PET în beta-caroten, pigmentul întâlnit și în morcovi, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A.

Astfel, microorganismele funcționează practic ca niște mici „fabrici” biologice, transformând materia provenită din deșeuri în ingrediente care pot fi utilizate ulterior pentru obținerea alimentului.

Biscuiții nu au fost încă gustați de oameni

Deși cercetătorii susțin că datele disponibile indică faptul că µBites sunt siguri pentru consum, nimeni nu a gustat încă biscuiții. Echipa așteaptă aprobările necesare pentru a putea începe testele de degustare pe oameni.

Până acum, produsul a primit însă evaluări bune în ceea ce privește mirosul. Cercetătorii spun că testele senzoriale au indicat un parfum plăcut, iar participanții au considerat că ar fi dispuși să consume astfel de biscuiți în situații în care resursele alimentare sunt limitate.

Prin urmare, deși produsul este prezentat drept „comestibil”, acesta nu trebuie confundat cu un aliment disponibil în magazine. Este, deocamdată, un prototip experimental.

Biscuiții ar putea ajunge în spațiu

Potrivit publicației citate, una dintre principalele motivații ale proiectului este reprezentată de viitoarele misiuni spațiale. Pentru astronauții care ar petrece perioade lungi departe de Pământ, posibilitatea de a transforma deșeurile în resurse utile ar putea reduce cantitatea de hrană și materiale care trebuie transportate.

Sistemul ar putea fi utilizat, în perspectivă, în submarine, în zone izolate sau afectate de dezastre și în comunități în care agricultura este dificil de practicat. Cercetătorii se gândesc inclusiv la posibilitatea folosirii tehnologiei în eventuale baze de pe Lună sau Marte.

Conceptul este unul de economie circulară: materialele considerate deșeuri sunt descompuse, iar carbonul conținut în acestea este reutilizat pentru producerea unor ingrediente alimentare.

Echipa speră ca, în următorii ani, să poată produce cu ajutorul microorganismelor și celelalte ingrediente necesare pentru µBites, inclusiv amidonul, fibrele și îndulcitorii.

Cercetătorii estimează că produsul ar putea fi pregătit pentru consumul public în câțiva ani, dacă testele de siguranță și degustare vor confirma rezultatele actuale.