Româncă abandonată pe un aeroport din Marea Britanie, salvată de diaspora după un apel disperat pe Facebook

O româncă ajunsă în Marea Britanie a trecut prin momente dramatice după ce a fost abandonată de soț chiar în aeroportul unde trebuia să fie preluată. Fără bani, fără să vorbească limba engleză și fără un loc unde să meargă, femeia a rămas ore întregi pe un scaun din terminal, așteptând în zadar ajutorul promis.

Potrivit publicației Jurnal de Emigrant, femeia venise în Regatul Unit pentru a se întâlni cu soțul său, însă acesta nu a mai apărut la aeroport și nu i-a oferit nicio soluție pentru a ajunge la destinație.

Rămasă singură într-un mediu necunoscut, românca nu dispunea de resurse financiare și nu putea comunica în limba engleză pentru a cere ajutor. Situația sa a devenit cunoscută după ce a fost observată de o altă româncă, impresionată de starea de disperare în care se afla.

Aceasta a fotografiat-o și a relatat cazul pe grupurile de Facebook ale comunităților de români din Marea Britanie, declanșând o mobilizare impresionantă.

În doar câteva ore, numeroși membri ai diasporei s-au oferit să o sprijine. Unii s-au oferit să meargă personal la aeroport, alții să traducă, să îi găsească un loc de cazare sau chiar să contribuie financiar pentru întoarcerea ei în România.

Femeia a fost preluată ulterior de reprezentantul firmei International Funerals LTD și transportată la adresa pe care o avea la dispoziție. Pentru că zona nu era considerată sigură, aceasta a fost cazată într-un hotel din apropiere.

Potrivit celor implicați în ajutorarea sa, soțul ar fi promis că va veni să o ia a doua zi. Acest lucru nu s-a întâmplat însă.

După ce și-a așteptat în zadar partenerul și nu a primit sprijin din partea acestuia, femeia a decis să revină în țară.

Membrii comunității românești din Regatul Unit au organizat toate detaliile necesare pentru întoarcerea sa, inclusiv transportul către aeroport și îmbarcarea într-un avion spre România, unde este așteptată de familie.

Adriana Mureșan, fondatoarea grupului și a asociației RoOmenia – Voluntari în Europa, a transmis un mesaj care a devenit simbolul mobilizării românilor din diaspora.

„Nu ești singură. Suntem aici”, a declarat aceasta.