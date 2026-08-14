 Clipe de groază pentru un român, mușcat de un rechin albastru în Irlanda. „Credeam că nu mai scap. Jumătate din gambă îmi dispăruse” | adevarul.ro
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Clipe de groază pentru un român, mușcat de un rechin albastru în Irlanda. „Credeam că nu mai scap. Jumătate din gambă îmi dispăruse”

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Un român de 27 de ani a fost la un pas de moarte după ce un rechin albastru i-a sfâșiat gamba în timp ce încerca să-l aducă la bordul unei bărci, în largul coastelor Irlandei. Sebastian Achim a pierdut o cantitate mare de sânge și și-a pierdut cunoștința înainte ca salvatorii să ajungă la el. Bărbatul urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Sebastian Achim se află internat în spital FOTO: X Paul Byrne
Sebastian Achim se află internat în spital FOTO: X Paul Byrne

Sebastian Achim, originar din România și stabilit în Dungarvan, pescuia împreună cu mai mulți prieteni în apropiere de Ram Head, în comitatul Waterford, când rechinul pe care tocmai îl prinsese a sărit și l-a mușcat de gambă

Incidentul s-a produs marți, 11 august, la aproximativ 6,5 kilometri de Ram Head, în apropiere de Ardmore. Achim plecase dimineața din Dungarvan împreună cu alți patru pescari, iar grupul își propusese să captureze rechini albaștri, să îi marcheze pentru cercetare și apoi să îi elibereze în mare.

Bărbatul, pasionat de pescuit, a povestit că era pentru prima dată când pescuia rechini albaștri. După ce ceilalți membri ai echipajului prinseseră și eliberaseră mai multe exemplare, Achim a reușit să aducă la bord propriul rechin, un exemplar de aproximativ 1,5 metri lungime, potrivit BBC.

Planul era să îi scoată cârligul, să îl marcheze și să îl elibereze. Achim spune că a reușit să scoată cârligul cu ușurință și s-a îndepărtat la o distanță de siguranță.

„Eram la cel puțin jumătate de metru de coada lui și pur și simplu admiram peștele. Și a sărit într-o milisecundă și m-a apucat de gambă. Nu pot spune dacă a fost un atac deliberat sau nu”, a explicat el.

După incident, membrii echipajului au aruncat rechinul înapoi în mare fără să mai apuce să îl marcheze, pentru a nu-l agita și mai mult.

A pierdut mult sânge și a leșinat

Mușcătura i-a provocat răni grave la gambă, iar sângerarea a fost abundentă. Achim a reușit să lege o frânghie deasupra rănii pentru a limita pierderea de sânge, în timp ce colegii săi au cerut ajutor.

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În momentul incidentului, barca se afla la aproximativ trei ore de țărm. Bărbatul a spus că a pierdut atât de mult sânge încât și-a pierdut de mai multe ori cunoștința în timp ce aștepta salvatorii.

„Jumătate din gamba mea dispăruse. Era sânge peste tot. Credeam că nu mai scap”, a mărturisit el.

Operațiunea de salvare a mobilizat mai multe echipe. Elicopterul Gărzii de Coastă irlandeze Rescue 117, precum și echipajele Ballycotton RNLI și Youghal RNLI au intervenit pentru a-l prelua pe pescar.

Achim a fost ridicat cu troliul de pe ambarcațiune și transportat la Cork University Hospital. Ceilalți membri ai echipajului au revenit în siguranță la Dungarvan și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Rechin albastru FOTO Shutterstock
Rechin albastru FOTO Shutterstock

Va avea nevoie de grefe de piele

La spital, medicii i-au spus că mușcătura a provocat pierderi de țesut și piele și că va avea nevoie de o intervenție chirurgicală, inclusiv de grefe de piele.

Achim a explicat că, imediat după mușcătură, nu a simțit durerea din cauza adrenalinei. După ce a ajuns la spital, însă, durerea a devenit constantă.

„Când am ajuns la spital, mi-am dat seama de gravitatea situației. Adrenalina dispăruse.  Încercam să rămân treaz ca să nu îi panichez pe ceilalți. Nu contează cât de gravă este problema, pentru mine contează ca oamenii din jur să nu sufere din cauza acțiunilor mele”, a povestit el.

Rechinii albaștri, prezenți în apele Irlandei vara

Rechinul albastru este o specie migratoare care poate fi întâlnită în apele Irlandei, în special între lunile iunie și octombrie. Potrivit Inland Fisheries Ireland, rechinii albaștri sunt capturați de pescarii sportivi și eliberați ulterior.

Specia poate ajunge la peste trei metri lungime și se hrănește în larg cu pești, calmari, rechini mai mici și păsări marine.

Biologul marin Jack Kelly spune că rechinii albaștri sunt comuni în apele din jurul Marii Britanii și Irlandei în lunile de vară și pot fi întâlniți uneori în număr mare.

El a explicat că rechinii sunt animale foarte curioase și că, atunci când întâlnesc un obiect necunoscut, se apropie și îl examinează.

„Nu este ca și cum ar avea degete cu care să verifice ce este. Au această curiozitate extraordinară și vin, se învârt în jurul obiectului și încearcă să vadă ce se întâmplă”, a explicat biologul.

Rechinul albastru este clasificat drept specie „aproape amenințată” pe Lista Roșie a Irlandei pentru pești cartilaginoși și pe Lista Roșie a IUCN.

În cadrul programului irlandez de monitorizare a speciilor marine, între 1970 și 2013 au fost marcați 19.309 rechini albaștri în largul coastelor Irlandei, reprezentând 45% din totalul peștilor marcați de la începutul programului.

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