Principalii negociatori ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit sâmbătă, 5 septembrie, cu liderul rus Vladimir Putin. Vizita oficialilor vine în contextul în care eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina se intensifică.

Emisarii lui Trump s-au întâlnit cu Vladimir Putin Foto: X

Casa Albă a declarat că emisarii președintelui Donald Trump au discutat „planuri substanțiale pentru următorii pași”. Potrivit Mediafax, aceștia „vor fi anunțați în săptămânile următoare, și așteaptă cu nerăbdare să organizeze întâlniri la fel de productive mâine în Ucraina”.

Emisarii lui Trump au fost nevoiţi însă să îl aştepte mai multe ore pe Putin, care a inaugurat o linie nouă de metrou la Moscova şi un terminal petrolier uriaş cu oleoductul aferent, în Siberia, prin videoconferinţă. El s-a întâlnit şi cu candidaţi ai partidului prezidenţial Rusia Unită, în vederea alegerilor parlamentare de luna aceasta, înainte de a începe dialogul cu americanii.

Imagini publicate de Kremlin i-au arătat pe Steve Witkoff și Jared Kushner întâmpinați de Putin. Liderul de la Kremlin a spus că situația actuală „nu este atât de ușoară”.

Potrivit BBC, Witkoff i-a mulțumit lui Putin pentru că a fost de acord cu Ucraina să oprească atacurile asupra capitalelor celorlalți timp de trei zile. Duminică, cei doi trimiși vor călători la Kiev pentru mai multe discuții. Aceasta este prima lor vizită de acest gen în capitala Ucrainei.

Vineri, Trump a declarat că Witkoff și Kushner „aduc cu ei o propunere de a pune capăt războiului”. Până acum, eforturile SUA și ale aliaților săi de a negocia un acord de pace au eșuat.

Putin a mai spus că „indiferent ce se întâmplă, astfel de contacte sunt, fără îndoială, întotdeauna utile”. De asemenea, i-a mulțumit lui Trump pentru eforturile sale de pacificare.

Putin: „Există un nivel destul de ridicat de încredere”

Liderul rus a afirmat că se simte „confortabil” lucrând cu ei, adăugând: „Desigur, din partea noastră există un nivel destul de ridicat de încredere în timpul acestei activități”.

Vizita lui Witkoff și Kushner la Kiev, în incertitudine. Emisarul lui Trump s-ar teme de atacurile rusești

Discuțiile, desfășurate cu ușile închise în reședința oficială a lui Putin din inima capitalei Rusiei, au durat trei ore, potrivit presei de stat ruse.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a descris discuțiile ca fiind „constructive, extrem de sincere”.

Ce teme au fost abordate

„Discuțiile nu s-au limitat la un schimb de opinii privind rezolvarea crizei ucrainene. Au fost discutate în detaliu aspecte economice și potențiale proiecte majore, reciproc avantajoase, ruso-americane”, a spus el.

Ușakov a mai spus că „s-a luat act de progresele tangibile ale armatei ruse în zona de luptă” și că s-a recunoscut faptul că discuțiile trebuie să abordeze „cauzele profunde ale conflictului”.

Putin a ordonat o pauză de trei zile a atacurilor asupra Kievului

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat oprirea, timp de trei zile, a atacurilor asupra Kievului, începând de la miezul nopții. Decizia vine înaintea întâlnirilor programate duminică în capitala ucraineană, unde sunt așteptați negociatorii americani.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a explicat faptul că pauza temporară are legătură cu vizita delegaţiei americane la Kiev.

Decizia Moscovei vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski propusese, încă de vineri, oprirea reciprocă a bombardamentelor aeriene. El invocase prezența celor doi emisari americani, care urmau să se afle la Moscova pe 5 septembrie și la Kiev pe 6 septembrie.

În pofida acestei propuneri, Rusia a lansat vineri noaptea un nou val de atacuri masive asupra Ucrainei, folosind drone și rachete. Printre zonele vizate s-a numărat și regiunea capitalei.

Atacurile au făcut victime și în regiunea Dnipropetrovsk, unde cel puțin cinci persoane au fost ucise.