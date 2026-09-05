O nouă încercare de pace: Trump își trimite emisarii la Kiev și Moscova. „Există șanse mari să reușim”

Președintele SUA, Donald Trump, i-a trimis pe emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner (ginerele său), la Moscova și Kiev în acest weekend, cu o nouă propunere pentru încheierea războiului din Ucraina. În paralel, au fost înregistrate explozii în apropierea insulei iraniene Kharg.

Steve Witkoff și Jared Kushner Foto: EPA-EFE

„Avem o idee pentru pace. I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori foarte buni. Au făcut o treabă excelentă și i-am trimis să vadă dacă putem ajunge la un acord. Și există șanse mari să reușim”, le-a spus Trump jurnaliștilor vineri, 4 septembrie, potrivit CBS.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că se pregătește să-i primească pe Witkoff și Kushner duminică și a promis că Ucraina nu va ataca Rusia cât timp emisarii se află în țară.

„Obiectivul nostru este ca vizita și discuțiile cu partea americană să fie cât mai constructive și substanțiale. Trebuie să căutăm soluții reale pentru a pune capăt acestui război”, a spus Zelenski.

Călătoria va fi prima vizită a lui Witkoff și Kushner în Ucraina de la revenirea lui Trump la Casa Albă, cu promisiunea de a pune capăt conflictului.

În decembrie 2025, cei doi s-au întâlnit timp de cinci ore cu președintele rus Vladimir Putin. Un oficial rus a descris discuțiile drept „constructive”, însă acestea nu au dus în cele din urmă la un progres.

„Am discutat despre acest lucru cu președintele Putin și cu președintele Zelenski”, a declarat Trump la acea vreme, într-un interviu telefonic. „Se va întâmpla ceva, dar ei nu sunt încă pregătiți. Dar se va întâmpla ceva.”

Explozii în apropierea insulei strategice Kharg

În paralel cu eforturile pentru încheierea războiului din Ucraina, în Iran, unde ostilitățile cu SUA au fost reluate, au fost raportate „mai multe explozii” sâmbătă, 5 septembrie, în apropierea insulei Kharg, care găzduiește principalul terminal petrolier al țării, scrie News.ro.

Agenția Fars a relatat că nu s-a observat fum după explozii, în timp ce presa locală a susținut că un petrolier iranian ar fi fost atacat de SUA în apropierea insulei Kharg. Autoritățile iraniene și americane nu au comentat informațiile.

Teheranul continuă să blocheze strategica Strâmtoare Ormuz, în timp ce Washingtonul îşi menţine blocada asupra porturilor iraniene.

Iranul a anunţat joi că forţele sale armate au lovit baze militare americane din Kuweit şi din Emiratele Arabe Unite, promiţând să răzbune un atac sângeros care a vizat o nuntă, pentru care a atribuit responsabilitatea Statelor Unite.