LIVE TEXT Trump acceptă un armistițiu cu Iranul, iar Teheranul controlează Ormuzul. Urmează două săptămâni de pace în Orient

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul pentru o perioadă de două săptămâni, cu puțin înainte de expirarea ultimatumului. Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Trump, noi declarații: „La fel cum trăim noi în SUA, aceasta ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu!!!”

Trump a transmis un nou mesaj pe platforma sa, Truth Social, în care a descris ultimele evenimente din Orientul Mijlociu drept „o zi importantă pentru pacea mondială”. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Iranul este pregătit pentru pace, menționând că (n.r. iranienii) „s-au săturat”, la fel ca „toți ceilalți”, și a anunțat că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a indicat că Washingtonul va rămâne prezent în zonă pentru a monitoriza situația.

În mesajul său, Trump a sugerat și că „se vor face mulți bani” și că Iranul ar putea începe procesul de reconstrucție. În final, Trump și-a exprimat încrederea că regiunea ar putea intra într-o nouă etapă, pe care a descris-o drept „Epoca de Aur a Orientului Mijlociu”.

„O zi importantă pentru pacea mondială! Iranul își dorește acest lucru, s-au săturat! La fel și toți ceilalți! Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Hormuz. Vor avea loc multe acțiuni pozitive! Se vor face mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom „sta pe acolo” pentru a ne asigura că totul merge bine. Sunt încrezător că așa va fi. La fel cum trăim noi în SUA, aceasta ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu!!!”, a scris președintele american pe Truth Social.

Țara care a contribuit la armistițiu: „China a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului și la încheierea conflictului”

China a avut un rol în convingerea Iranului să accepte negocieri pentru un armistițiu, a declarat Donald Trump.

„Da, am auzit asta”, a spus Trump într-o convorbire telefonică, întrebat dacă Beijingul a fost implicat în aducerea Teheranului la masa negocierilor.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a declarat pentru CNN că Beijingul a susținut constant încetarea conflictului.

„China a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului și la încheierea conflictului. China salută toate eforturile care conduc la pace. Sperăm că părțile implicate vor profita de această oportunitate și vor depăși diferențele prin dialog”, a afirmat Liu Pengyu.

China nu este la prima intervenție diplomatică în regiune. În 2023, Beijingul a mediat reluarea relațiilor dintre Iran și Arabia Saudită.

Iranul și Omanul pregătesc taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz în timpul armistițiului

Iranul și Omanul vor să introducă taxe de tranzit pentru navele comerciale care vor traversa Strâmtoarea Ormuz în perioada armistițiului de două săptămâni.

Fondurile colectate ar urma să fie direcționate către reconstrucția infrastructurii afectate de conflict. Surse citate de presa internațională susțin că Iranul ar percepe până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care traversează strâmtoarea, însă nu este clar în ce măsură operatorii au acceptat sau plătit aceste taxe.

Plan de pace în 10 puncte. Anunțul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului:

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a transmis că planul de pace în 10 puncte propus de Teheran vizează „aspecte fundamentale”, printre care și „tranzitul reglementat prin Strâmtoarea Ormuz, sub coordonarea Forțelor Armate ale Iranului”.

Potrivit documentului, o astfel de măsură ar oferi Iranului „un statut economic și geopolitic unic”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Aragachi, a declarat că, pe durata armistițiului de două săptămâni, circulația sigură prin Strâmtoarea Ormuz va fi asigurată „în coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont de limitările tehnice”.

Oficialul iranian a mulțumit, totodată, premierului Pakistanului, Shehbaz Sharif, și șefului armatei pakistaneze, Asim Munir, pentru implicarea în demersurile care au dus la acceptarea armistițiului de către președintele american Donald Trump.

Teheranul susține că a obținut „o mare victorie”, forțând Statele Unite să accepte acest plan în 10 puncte, potrivit unui comunicat al Consiliului Suprem de Securitate Națională, citat de presa de stat iraniană și preluat ulterior de CNN din surse oficiale iraniene.

Conform aceluiași document, Washingtonul ar fi fost de acord, în principiu, să ridice sancțiunile primare și secundare impuse Iranului și să își retragă trupele din bazele militare din regiune.

De asemenea, SUA ar fi acceptat continuarea programului de îmbogățire a uraniului al Iranului și ar fi recunoscut controlul acestuia asupra Strâmtorii Ormuz, urmând ca tranzitul prin această rută strategică să se desfășoare sub coordonarea forțelor armate iraniene. În paralel, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a declarat că armistițiul convenit între Statele Unite și Iran se aplică „imediat” la nivel regional și include și Libanul.

Trump acceptă un armistițiu de două săptămâni cu Iranul

La rândul său, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a descris înțelegerea drept „o mare victorie” și a anunțat că forțele sale vor gestiona tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistițiului. Potrivit premierului Pakistanului, acordul ar urma să includă și Libanul, conform CNN.

Dezvăluirile unui fost agent CIA despre jocurile de culise din Orientul Mijlociu: „N-ar fi pentru prima dată când face asta”

„Pe baza discuţiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif şi cu mareşalul Asim Munir, din Pakistan, şi în urma solicitării acestora de a amâna forţa distructivă care urma să fie lansată în această seară asupra Iranului, şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un armistiţiu de ambele părţi! Motivul este că ne-am atins şi am depăşit deja toate obiectivele militare şi suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul şi PACEA în Orientul Mijlociu”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

„Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului şi credem că reprezintă o bază viabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de divergenţă din trecut au fost convenite între Statele Unite şi Iran, dar perioada de două săptămâni va permite finalizarea şi încheierea acordului. În numele Statelor Unite ale Americii, ca preşedinte, şi reprezentând totodată ţările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă de lungă durată să fie aproape de soluţionare”, a adăugat el în aceeași postare.