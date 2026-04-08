Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

LIVE TEXT Trump acceptă un armistițiu cu Iranul, iar Teheranul controlează Ormuzul. Urmează două săptămâni de pace în Orient

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul pentru o perioadă de două săptămâni, cu puțin înainte de expirarea ultimatumului. Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Trump a anunțat marți că a ajuns la un armistițiu temporar cu Iranul. FOTO: EPA-EFE
Trump, noi declarații: „La fel cum trăim noi în SUA, aceasta ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu!!!”

Trump a transmis un nou mesaj pe platforma sa, Truth Social, în care a descris ultimele evenimente din Orientul Mijlociu drept „o zi importantă pentru pacea mondială”. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Iranul este pregătit pentru pace, menționând că (n.r. iranienii) „s-au săturat”, la fel ca „toți ceilalți”, și a anunțat că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a indicat că Washingtonul va rămâne prezent în zonă pentru a monitoriza situația.

În mesajul său, Trump a sugerat și că „se vor face mulți bani” și că Iranul ar putea începe procesul de reconstrucție. În final, Trump și-a exprimat încrederea că regiunea ar putea intra într-o nouă etapă, pe care a descris-o drept „Epoca de Aur a Orientului Mijlociu”.

„O zi importantă pentru pacea mondială! Iranul își dorește acest lucru, s-au săturat! La fel și toți ceilalți! Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Hormuz. Vor avea loc multe acțiuni pozitive! Se vor face mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom „sta pe acolo” pentru a ne asigura că totul merge bine. Sunt încrezător că așa va fi. La fel cum trăim noi în SUA, aceasta ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu!!!”, a scris președintele american pe Truth Social.

Țara care a contribuit la armistițiu: „China a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului și la încheierea conflictului”

China a avut un rol în convingerea Iranului să accepte negocieri pentru un armistițiu, a declarat Donald Trump.

„Da, am auzit asta”, a spus Trump într-o convorbire telefonică, întrebat dacă Beijingul a fost implicat în aducerea Teheranului la masa negocierilor.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a declarat pentru CNN că Beijingul a susținut constant încetarea conflictului.

„China a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului și la încheierea conflictului. China salută toate eforturile care conduc la pace. Sperăm că părțile implicate vor profita de această oportunitate și vor depăși diferențele prin dialog”, a afirmat Liu Pengyu.

China nu este la prima intervenție diplomatică în regiune. În 2023, Beijingul a mediat reluarea relațiilor dintre Iran și Arabia Saudită.

Iranul și Omanul pregătesc taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz în timpul armistițiului

Iranul și Omanul vor să introducă taxe de tranzit pentru navele comerciale care vor traversa Strâmtoarea Ormuz în perioada armistițiului de două săptămâni.

Fondurile colectate ar urma să fie direcționate către reconstrucția infrastructurii afectate de conflict. Surse citate de presa internațională susțin că Iranul ar percepe până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care traversează strâmtoarea, însă nu este clar în ce măsură operatorii au acceptat sau plătit aceste taxe. Mai multe detalii pot fi citite AICI.

Plan de pace în 10 puncte. Anunțul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului: 

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a transmis că planul de pace în 10 puncte propus de Teheran vizează „aspecte fundamentale”, printre care și „tranzitul reglementat prin Strâmtoarea Ormuz, sub coordonarea Forțelor Armate ale Iranului”.

Armatele europene accelerează tranziția către combustibili „verzi”, pe fondul crizei generate de conflictul din Iran

Potrivit documentului, o astfel de măsură ar oferi Iranului „un statut economic și geopolitic unic”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Aragachi, a declarat că, pe durata armistițiului de două săptămâni, circulația sigură prin Strâmtoarea Ormuz va fi asigurată „în coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont de limitările tehnice”.

Oficialul iranian a mulțumit, totodată, premierului Pakistanului, Shehbaz Sharif, și șefului armatei pakistaneze, Asim Munir, pentru implicarea în demersurile care au dus la acceptarea armistițiului de către președintele american Donald Trump.

Teheranul susține că a obținut „o mare victorie”, forțând Statele Unite să accepte acest plan în 10 puncte, potrivit unui comunicat al Consiliului Suprem de Securitate Națională, citat de presa de stat iraniană și preluat ulterior de CNN din surse oficiale iraniene.

Conform aceluiași document, Washingtonul ar fi fost de acord, în principiu, să ridice sancțiunile primare și secundare impuse Iranului și să își retragă trupele din bazele militare din regiune.

De asemenea, SUA ar fi acceptat continuarea programului de îmbogățire a uraniului al Iranului și ar fi recunoscut controlul acestuia asupra Strâmtorii Ormuz, urmând ca tranzitul prin această rută strategică să se desfășoare sub coordonarea forțelor armate iraniene. În paralel, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a declarat că armistițiul convenit între Statele Unite și Iran se aplică „imediat” la nivel regional și include și Libanul.

Trump acceptă un armistițiu de două săptămâni cu Iranul

La rândul său, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a descris înțelegerea drept „o mare victorie” și a anunțat că forțele sale vor gestiona tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistițiului. Potrivit premierului Pakistanului, acordul ar urma să includă și Libanul, conform CNN.

Dezvăluirile unui fost agent CIA despre jocurile de culise din Orientul Mijlociu: „N-ar fi pentru prima dată când face asta”

„Pe baza discuţiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif şi cu mareşalul Asim Munir, din Pakistan, şi în urma solicitării acestora de a amâna forţa distructivă care urma să fie lansată în această seară asupra Iranului, şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un armistiţiu de ambele părţi! Motivul este că ne-am atins şi am depăşit deja toate obiectivele militare şi suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul şi PACEA în Orientul Mijlociu”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

„Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului şi credem că reprezintă o bază viabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de divergenţă din trecut au fost convenite între Statele Unite şi Iran, dar perioada de două săptămâni va permite finalizarea şi încheierea acordului. În numele Statelor Unite ale Americii, ca preşedinte, şi reprezentând totodată ţările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă de lungă durată să fie aproape de soluţionare”, a adăugat el în aceeași postare. 

Top articole

Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă Strâmtoarea Ormuz e redeschisă. Teheranul a răspuns
digi24.ro
image
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
stirileprotv.ro
image
Imaginile zilei cu crăpăturile uriașe din zidurile Casei Poporului. Există pericol de prăbușire? Specialiștii consultați de Gândul dau verdictul
gandul.ro
image
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
mediafax.ro
image
Ultimul discurs ținut de Mircea Lucescu în fața prietenilor. Ce le spunea celor apropiați la împlinirea a 80 de ani
fanatik.ro
image
Donald Trump anunță un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, sub condiția deblocării strâmtorii Ormuz
libertatea.ro
image
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
observatornews.ro
image
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
cancan.ro
image
Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
newsweek.ro
image
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
prosport.ro
image
Cum pot femeile din România să obțină până la 40.000 de euro pentru afaceri. Programul care oferă bani pentru businessuri conduse de românce
playtech.ro
image
Miliardele pentru Neptun Deep trec prin Bahamas. Statul român pompează 800 de milioane de dolari într-un paradis fiscal pentru gazul din Marea Neagră
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cine e sfetnicul din umbră al președintelui Nicușor Dan în Justiție – SURSE
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu: Nu pot să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu după închiderea Realitatea Plus
actualitate.net
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
click.ro
image
Secretul sarmalelor perfecte. Ce rețetă folosește Adelina Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
John the Baptist1 png
Misterul unui obiect unic: de ce apare Ioan Botezătorul pe o monedă din epoca vikingilor
historia.ro
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!