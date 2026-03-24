Cursa contra cronometru pentru uraniul iranian. Miza decisivă a celei de-a patra săptămâni de război

După aproape o lună de conflict, atenția Israel și a Statele Unite se concentrează tot mai clar asupra unui obiectiv critic: identificarea și neutralizarea stocului de uraniu îmbogățit al Iran. Analiștii avertizează că încheierea războiului fără eliminarea acestuia ar putea avea consecințe grave.

În plan intern, echilibrul puterii de la Teheran pare să se fi modificat radical. Influența liderului suprem este tot mai neclară, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice își consolidează controlul asupra deciziilor majore. Astfel, calculele politice par să fi fost înlocuite de o logică strict militară.

Surse indică faptul că deciziile sunt dominate de o linie dură, asociată unor figuri precum Mohammad Bagher Ghalibaf și Ahmad Vahidi, în timp ce lideri mai moderați par marginalizați.

Diplomație fragilă, ofensivă continuă

În acest context tensionat, președintele iranian Masoud Pezeshkian încearcă să deschidă o cale diplomatică. Într-o discuție cu premierul indian Narendra Modi, acesta a propus implicarea BRICS în negocieri cu Washingtonul și Tel Avivul.

Demersul pare însă lipsit de susținere internă. În trecutul recent, inițiative similare au fost rapid contrazise de acțiuni militare — inclusiv atacuri cu rachete asupra Emiratele Arabe Unite.

Lovituri asupra infrastructurii nucleare

Pe teren, conflictul continuă să escaladeze. Pentru prima dată de la începutul actualei campanii, aviația americană a lovit instalația nucleară de la Natanz, una dintre cele mai importante din Iran.

Evaluările preliminare sugerează utilizarea bombelor penetrante, capabile să lovească structuri aflate la mare adâncime. Deși autoritățile iraniene au anunțat că nu s-au înregistrat scurgeri radioactive, rămân semne de întrebare privind amploarea reală a pagubelor.

Potrivit unor estimări, o parte din stocul de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% — aproape de nivelul necesar pentru arme nucleare — ar putea fi depozitat în complexul de la Natanz.

Informații sensibile și incertitudini

Oficiali militari israelieni sugerează că atât Israelul, cât și SUA dispun de informații relevante privind localizarea acestui stoc strategic. Cu toate acestea, nivelul de certitudine rămâne neclar, iar declarațiile publice sunt prudente, scrie Times of Israel.

Cert este că tema uraniului îmbogățit a devenit centrală în ecuația conflictului. Fără neutralizarea acestuia, orice încetare a focului riscă să fie doar temporară.

Mesaje contradictorii de la Washington și Tel Aviv

Președintele Donald Trump a sugerat recent că ar putea „reduce” operațiunile militare, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis semnale mixte privind durata războiului.

La rândul său, șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a indicat că armata se pregătește pentru cel puțin încă două săptămâni de lupte.

O miză existențială

Toate părțile par însă să fie de acord asupra unui punct: încheierea conflictului fără eliminarea materialului nuclear ar însemna menținerea unui risc major.

În cazul în care actualul regim de la Teheran rămâne la putere, există temeri că programul nuclear ar putea fi accelerat semnificativ, devenind o prioritate strategică — poate chiar mai importantă decât dezvoltarea arsenalului balistic.

Experiențele recente au consolidat convingerea Iranului că doar obținerea unei capacități nucleare credibile poate descuraja viitoare atacuri.

Astfel, în timp ce luptele continuă, adevărata bătălie pare să se ducă dincolo de front: în laboratoare, depozite subterane și în calculele strategice ale unui conflict care devine tot mai greu de controlat.