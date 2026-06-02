Fabrica viitorului se construiește în România. Investiție de 30 de milioane de euro a unui gigant german

Compania germană Ebm-Papst România a inaugurat marți, 2 iunie, în Parcul Industrial II din Oradea, o nouă fabrică în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, un proiect care integrează producția, cercetarea-dezvoltarea, spațiile de birouri și un centru de servicii.

Investiția este una dintre cele mai importante din sectorul industrial local din ultimii ani și vizează atât eficientizarea producției, cât și dezvoltarea de competențe în domenii conexe.

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a salutat deschiderea noii fabrici, apreciind impactul economic al investiției asupra orașului și regiunii.

„În parcurile industriale din Oradea s-au creat circa 10.000 de locuri de muncă, dintre care peste 2.200 sunt generate de companii cu capital german, iar investițiile germane reprezintă o parte semnificativă din totalul de peste 600 de milioane de euro”, a declarat edilul, potrivit Agerpres.

Potrivit directorului general al ebm-papst România, Delia Ungur, activitatea companiei la Oradea a început în 2017, într-un spațiu închiriat, cu o echipă redusă. Ulterior, compania a crescut constant, ajungând în câțiva ani la câteva sute de angajați.

În prezent, fabrica din Oradea are aproximativ 250 de angajați, iar planurile de dezvoltare prevăd extinderea la circa 700 de angajați până în 2030. Noua unitate a fost construită în aproximativ un an, pe o suprafață de 18.500 mp, și este proiectată să funcționeze fără combustibili fosili, fiind independentă energetic.

Potrivit sursei citate, după reorganizarea la nivel de grup și ieșirea din segmentul automotive, compania a reconfigurat producția locală, orientându-se către ventilatoare industriale destinate aplicațiilor de refrigerare și ventilație. O parte dintre angajați au fost recalificați în acest proces.

În paralel cu activitatea de producție, la Oradea funcționează și un centru de servicii care acoperă domenii precum achiziții, marketing și IT, precum și un departament de cercetare-dezvoltare.

Producția anuală estimată a noii fabrici este de aproximativ două milioane de ventilatoare industriale.