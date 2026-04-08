Libanul nu face parte din armistițiul SUA-Iran, anunță Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, 8 aprilie, că Libanul nu face parte din acordul de încetare a focului de două săptămâni.

Vorbind la telefon cu PBS NewsHour, acesta a spus că conflictul dintre Israel și Liban este „o confruntare separată”, adăugând: „Da, Libanul nu a fost inclus în acord”, scrie The Guardian.

„Din cauza Hezbollah. Nu au fost incluși în acord. Se va rezolva și asta. E în regulă”, a spus președintele SUA.

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul pentru o perioadă de două săptămâni, cu puțin înainte de expirarea ultimatumului.

Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„O victorie totală și completă. 100 la sută. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a afirmat liderul de la Casa Albă, la scurt timp după anunțarea armistițiului.

Ulterior, președintele Franței, Emmanuel Macron, insistă că armistițiul trebuie extins și asupra Libanului, unde conflictul continuă să escaladeze.

„Ne așteptăm ca, în zilele și săptămânile următoare, armistițiul să fie pe deplin respectat în întreaga regiune și să permită negocieri care, așa cum pledează Franța din 2018, vor duce la o rezolvare durabilă a problemelor nucleare, balistice și regionale legate de Iran”.