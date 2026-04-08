Petrolul se ieftinește după anunțul armistițiului din Iran, dar riscurile de aprovizionare persistă

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 14%, ajungând la 94 de dolari pe baril, după anunțul lui Donald Trump privind încetarea focului și promisiunea Iranului de a redeschide strâmtoarea Ormuz sub propria sa administrare.

Cu toate acestea, producția a încetinit în marile state producătoare din Orientul Mijlociu, iar reluarea acesteia nu poate avea loc imediat, ceea ce menține presiunea asupra aprovizionării, notează Sky News.

Potrivit sursei citate, acesta ar putea fi motivul pentru care scăderile nu sunt mai ample. De asemenea, persistă scepticismul în rândul investitorilor după o serie de anunțuri privind încheierea conflictului, unii punând sub semnul întrebării durabilitatea celui mai recent acord.

Prețurile rămân, totuși, ridicate. Înainte ca SUA și Israel să înceapă atacurile, petrolul era cotat la aproximativ 72 de dolari pe baril, iar media anului trecut a fost de 69 de dolari. Astfel, deși scăderea este o veste bună, nu există încă motive pentru un optimism deplin.

În schimb, piețele bursiere asiatice sunt în euforie. Toți indicii majori de pe continent sunt în creștere, pe fondul speranțelor privind stabilizarea situației.

Indicele KOSPI din Coreea de Sud a urcat spectaculos cu 7%, iar indicele Nikkei 225 a crescut cu aproximativ 5%.

Ambele state depind puternic de importurile din Orientul Mijlociu și au fost afectate anterior de achiziții în panică, generate de temerile privind o posibilă penurie.