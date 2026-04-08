Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Petrolul se ieftinește după anunțul armistițiului din Iran, dar riscurile de aprovizionare persistă

Război în Orientul Mijlociu
Prețul petrolului Brent a scăzut cu 14%, ajungând la 94 de dolari pe baril, după anunțul lui Donald Trump privind încetarea focului și promisiunea Iranului de a redeschide strâmtoarea Ormuz sub propria sa administrare.

Petrolul se ieftinește după anunțul lui Donald Trump. FOTO: Shutterstock
Cu toate acestea, producția a încetinit în marile state producătoare din Orientul Mijlociu, iar reluarea acesteia nu poate avea loc imediat, ceea ce menține presiunea asupra aprovizionării, notează Sky News.

Potrivit sursei citate, acesta ar putea fi motivul pentru care scăderile nu sunt mai ample. De asemenea, persistă scepticismul în rândul investitorilor după o serie de anunțuri privind încheierea conflictului, unii punând sub semnul întrebării durabilitatea celui mai recent acord.

Prețurile rămân, totuși, ridicate. Înainte ca SUA și Israel să înceapă atacurile, petrolul era cotat la aproximativ 72 de dolari pe baril, iar media anului trecut a fost de 69 de dolari. Astfel, deși scăderea este o veste bună, nu există încă motive pentru un optimism deplin.

În schimb, piețele bursiere asiatice sunt în euforie. Toți indicii majori de pe continent sunt în creștere, pe fondul speranțelor privind stabilizarea situației.

Indicele KOSPI din Coreea de Sud a urcat spectaculos cu 7%, iar indicele Nikkei 225 a crescut cu aproximativ 5%.

Ambele state depind puternic de importurile din Orientul Mijlociu și au fost afectate anterior de achiziții în panică, generate de temerile privind o posibilă penurie.

Top articole

Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă Strâmtoarea Ormuz e redeschisă. Teheranul a răspuns
digi24.ro
image
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
stirileprotv.ro
image
Imaginile zilei cu crăpăturile uriașe din zidurile Casei Poporului. Există pericol de prăbușire? Specialiștii consultați de Gândul dau verdictul
gandul.ro
image
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
mediafax.ro
image
Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, soția care i-a stat alături întreaga viață. Momentul care a schimbat totul
fanatik.ro
image
Suma infimă pe care ANAF a recuperat-o din prejudiciul de 500.000.000 de euro rezultat din 12 dosare de mare corupție. Dan Voiculescu, Elena Udrea, Ovidiu Tender, Marcel Păcurariu, Puiu Popovici și Nelu Iordache printre cei implicați – EXCLUSIV
libertatea.ro
image
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
observatornews.ro
image
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
cancan.ro
image
Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
newsweek.ro
image
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
prosport.ro
image
Cu ce începi întotdeauna curățenia generală: așa scutești timp și energie
playtech.ro
image
Declarații șocante făcute de atacantul cumpărat de Gigi Becali cu o sumă uriașă de bani: ”Aproape am ajuns la nebuni”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cine e sfetnicul din umbră al președintelui Nicușor Dan în Justiție – SURSE
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran. Trump, de acord să suspend bombardamentele. Armata iraniană va coordona tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu după închiderea Realitatea Plus
actualitate.net
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
click.ro
image
Secretul sarmalelor perfecte. Ce rețetă folosește Adelina Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
John the Baptist1 png
Misterul unui obiect unic: de ce apare Ioan Botezătorul pe o monedă din epoca vikingilor
historia.ro
Click!

Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Cancer: aceste vitamine pot stimula creşterea tumorilor