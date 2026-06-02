Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România, a acordat un interviu postului Russia Today în care acuză NATO și Uniunea Europeană că ar încerca să „împingă România” într-un conflict cu Rusia, în contextul incidentului cu drona prăbușită vineri pe un bloc din Galați.

Diana Șoșoacă a cerut o investigație internațională privind originea dronei și a susținut, fără a prezenta dovezi, că incidentul ar fi fost folosit pentru justificarea unor contracte de apărare, inclusiv în cadrul programului european SAFE.

Eurodeputata a declarat că episodul ar face parte dintr-o strategie mai amplă: „este încă o încercare, nu doar a lui Zelenski, ci și a NATO, a Ursulei von der Leyen și a Uniunii Europene, de a împinge România să atace Rusia și să intre într-un război”.

Președinta SOS România a susținut că declarațiile unor lideri europeni ar arăta că România este considerată „o țară-cheie”, concluzionând: „Vor să avem război aici”.

Acuzații privind programul SAFE și rolul premierului interimar

Șoșoacă a afirmat că incidentul ar fi fost folosit pentru a accelera semnarea unor contracte anti-dronă, invocând declarații ale premierului interimar Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan, premier interimar, a spus că de aceea trebuie semnat contractul SAFE pentru programul anti-dronă și că îl va semna în câteva ore”, a afirmat europarlamentra, susținând că autoritățile ar alimenta teama publică pentru a justifica investițiile militare.

Eurodeputata a criticat și reacția Ministerului Apărării, afirmând că armata ar fi trebuit să intervină: „Dacă avem o dronă de acest tip, ar trebui doborâtă, nu?”.

Critici la adresa sprijinului pentru Ucraina

Lidera SOS România a contestat contractele privind dronele și sprijinul militar acordat Ucrainei, susținând că România ar trebui să producă intern echipamentele de apărare. „Există interese foarte mari și contracte făcute pentru alte interese. De ce să nu producem drone în România?”, a spus Șoșoacă, acuzând că țara ar fi „sacrificată pentru Germania, Ursula von der Leyen, Franța și aceste puteri din Uniunea Europeană”.

Șoșoacă a reluat și atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care a afirmat că „nu este recunoscut de poporul român”, acuzând totodată autoritățile de la București că „nu reprezintă interesele României”.

Amintim că o dronă kamikaze de fabricație rusească s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10. Două persoane au fost rănite. Ministerul Apărării a confirmat că drona avea o încărcătură explozivă de 30 de kilograme, iar resturile sunt identice cu cele recuperate anterior în zonele Ceatalchioi, Grindu și Luncavița.

Luni, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit pentru prima dată la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct. Oana Țoiu, ministrul român de Externe, a denunțat „agresiunea neprovocată” și încălcările repetate ale spațiului aerian, Rusia a respins acuzațiile drept „nefondate”, vorbind despre „teorii conspiraționiste” și „provocări ucrainene”, iar UE a condamnat ferm incidentul, afirmând că „acest act nechibzuit nu a fost o întâmplare” și că Moscova poartă „responsabilitatea integrală” pentru consecințele atacului.