Barcelona vrea să înlocuiască peste 24.000 de platani până în 2037. De ce renunță orașul la unul dintre simbolurile sale

Primăria Barcelonei intenționează să reducă treptat numărul platanilor din oraș în următorul deceniu. În prezent, Barcelona are aproximativ 43.700 de platani, care reprezintă aproape 27% din totalul arborilor urbani.

Planul face parte din strategia de gestionare a arborilor pentru perioada 2017-2037. Potrivit presei locale, peste 24.000 de platani ar putea fi înlocuiți treptat până în 2037, în cadrul strategiei de diversificare a arborilor urbani. Autoritățile își propun ca, pe viitor, nicio specie să nu reprezinte mai mult de 15% din totalul arborilor orașului.

Potrivit documentelor municipale, obiectivul nu este reducerea numărului total de arbori, ci creșterea biodiversității și adaptarea vegetației urbane la efectele schimbărilor climatice. Autoritățile susțin că un oraș care depinde prea mult de o singură specie este mai vulnerabil la boli, dăunători și fenomene meteorologice extreme.

Barcelona încearcă, în același timp, să crească ponderea speciilor rezistente la secetă și temperaturi ridicate, într-un context în care valurile de căldură devin tot mai frecvente în regiunea mediteraneană. Potrivit planului municipal, aproximativ 40% dintre speciile plantate în viitor ar urma să fie adaptate la schimbările climatice.

Datele citate de Diari de Catalunya arată că temperatura medie a Barcelonei a crescut cu aproximativ 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială. Proiecțiile indică o creștere de până la 4 grade Celsius până la sfârșitul secolului, iar în unele zone ale orașului temperaturile ar putea depăși 42 de grade Celsius.

În acest context, arborii sunt considerați esențiali pentru reducerea efectelor valurilor de căldură. O analiză a 308 studii științifice citată de publicația catalană arată că zonele verzi cu arbori sunt, în medie, cu 1,6 grade Celsius mai răcoroase decât cele lipsite de vegetație.

Discuția despre arborii Barcelonei nu se limitează însă la platani. În ultimii ani, orașul a luat măsuri și în cazul altor specii. Potrivit Catalan News, autoritățile locale au decis să accelereze tăierea unor curmali după un accident mortal produs anul trecut, când un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un palmier care s-a prăbușit. Raportul realizat ulterior nu a reușit să stabilească exact cauza incidentului. Una dintre ipotezele analizate a fost că seceta ar fi putut afecta stabilitatea arborelui, chiar dacă acesta părea sănătos. În urma accidentului, municipalitatea a anunțat că va elimina aproximativ 540 de arbori considerați cu risc și va uda regulat cei aproximativ 2.000 de curmali rămași în oraș.

În cazul platanilor, unul dintre argumentele invocate frecvent în dezbaterea publică este legat de alergii. În fiecare primăvară, polenul și fructele acestor arbori produc o pulbere galbenă care acoperă o parte a orașului și contribuie la agravarea simptomelor pentru persoanele sensibile, scrie Barcelona Secreta. Cu toate acestea, explicațiile oferite de autorități pun accentul în primul rând pe diversificarea speciilor și pe adaptarea vegetației urbane la schimbările climatice.

Primăria Barcelonei precizează că nu este vorba despre o campanie de tăieri masive desfășurată într-un timp scurt. Înlocuirea platanilor ar urma să aibă loc gradual, pe măsură ce arborii îmbătrânesc, se usucă sau sunt afectați de lucrări de reamenajare urbană. În locul lor vor fi plantate specii considerate mai rezistente la căldură și secetă, inclusiv jacarande și salcâmi.