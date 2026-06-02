Radu Miruță, despre scandalul generalului Gheorghiță Vlad: „Nu are legătură cu imaginea Armatei”

Radu Miruță, susține că ancheta DNA care îl vizează pe șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, nu afectează imaginea Armatei Române și nici contractele de înzestrare derulate prin programul SAFE.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, descrie drept „neplăcută” situația creată după ce șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA Militar într-un dosar care vizează presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției, dar crede că aceasta nu va avea un impact negativ asupra imaginii Armatei.

Într-o intervenție la Antena 3, el a declarat că l-a informat pe președintele Nicușor Dan imediat ce a aflat despre anchetă, având în vedere că șeful statului este comandantul suprem al Forțelor Armate, iar în perioada următoare va fi făcută o analiză a situației, coordonată chiar de acesta, pe baza informațiilor disponibile.

Întrebat în ce măsură acest scandal afectează imaginea Armatei Române, Radu Miruță a susținut că, în opinia sa, nu poate fi vorba despre aşa ceva şi a ţinut să puncteze că dosarul penal deschis pe numele şefului Statului Major nu are legătură cu procedurile de achiziție din cadrul programului SAFE, pentru că respectivele contracte nu au fost semnate de generalul Gheorghiță Vlad.

De asemenea, ministrul a precizat că nu a discutat direct cu generalul Gheorghiță Vlad după apariția informațiilor privind ancheta, întrucât se afla la Bruxelles în momentul în care scandalul a devenit public, astfel că a urmărit evoluția situației prin intermediul comunicatelor oficiale.

În ceea ce privește acuzațiile formulate de procurori împotriva șefului Statului Major, Radu Miruță a evitat să facă aprecieri acestora, recunoscând că are multe nelămuriri, și a subliniat că toate aspectele aflate în discuție trebuie clarificate de organele de anchetă.

Declarațiile ministrului Apărării vin în contextul în care marți, 2 iunie, după două ore de audieri, Direcția Națională Anticorupție –Secția pentru infracțiuni de corupție săvârșite de militari a anunțat că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este suspect într-un dosar penal ce vizează presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției