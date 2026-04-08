Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Armatele europene accelerează tranziția către combustibili „verzi”, pe fondul crizei generate de conflictul din Iran

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Forțele armate europene își intensifică eforturile de a adopta combustibili alternativi, în contextul în care războiul din Iran scoate în evidență vulnerabilitățile majore ale lanțurilor de aprovizionare cu energie.

Suedia experimentează biocombustibili pentru avioane de luptă/FOTO:Arhiva
Suedia experimentează biocombustibili pentru avioane de luptă/FOTO:Arhiva

Țări precum Regatul Unit, Olanda, Franța și Suedia caută soluții pentru a reduce dependența de combustibilii fosili importați și pentru a-și consolida autonomia strategică, scrie The Wall Street Journal.

Presiunea crizei energetice

Conflictul din Iran a afectat fluxurile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale. Creșterea prețurilor și incertitudinea livrărilor au determinat mai multe state să recurgă la rezervele strategice.

Pentru Europa, situația este deosebit de sensibilă, întrucât o mare parte din combustibilul pentru aviație provine din regiuni care depind de această rută.

Soluții alternative: biocombustibili

În Olanda, autoritățile accelerează introducerea combustibilului sustenabil pentru aviație (SAF) în toate aeronavele și elicopterele militare, începând chiar de anul viitor.

În Regatul Unit, Forțele Aeriene Regale au testat deja utilizarea uleiului vegetal hidrotratat (HVO), inclusiv în demonstrații aeriene deasupra Londra, dar și pentru alimentarea bazelor militare.

Aceste alternative includ:

-biocombustibili produși din uleiuri uzate sau culturi energetice

-combustibili sintetici obținuți din hidrogen și dioxid de carbon captat

Un avantaj major îl reprezintă combustibilii „drop-in”, care pot fi utilizați direct în infrastructura existentă, fără modificări tehnice majore.

Lecțiile războiului: diversificare, nu panică

Experții subliniază că actuala criză evidențiază riscurile dependenței de rute limitate de aprovizionare.

„Când presiunile geopolitice se concentrează asupra unor puncte-cheie, devine evident cât de vulnerabili suntem”, a declarat Andrew Hall, expert în domeniu.

În paralel, compania germană Rheinmetall dezvoltă o rețea europeană de unități modulare pentru producția de combustibili sintetici, cu o capacitate estimată la mii de tone anual.

Directorul executiv, Armin Papperger, avertizează că menținerea lanțurilor tradiționale de combustibili fosili ar deveni dificilă în cazul unui conflict major, subliniind necesitatea unor infrastructuri energetice reziliente.

Tranziție accelerată, dar limitări persistente

Mai multe state europene au început deja testele:

-Suedia experimentează biocombustibili pentru avioane de luptă

-Franța analizează utilizarea amestecurilor cu 30% SAF

-Olanda vizează ca 20% din consumul militar să provină din biocombustibili până în 2030

Cu toate acestea, producția rămâne limitată. În 2025, doar 0,6% dintre zboruri au utilizat combustibili sustenabili, potrivit industriei aviatice. Uniunea Europeană și-a stabilit obiective ambițioase: 2% pe termen scurt și până la 70% până în 2050.

O nouă dependență?

Un obstacol major este faptul că Europa produce încă foarte puțini combustibili alternativi, bazându-se în mare parte pe importuri, inclusiv din China. Această situație riscă să creeze noi dependențe strategice.

Oficialii europeni subliniază că dezvoltarea capacităților interne de producție este esențială pentru securitatea energetică.

Dincolo de climă: o chestiune de securitate

Specialiștii consideră că tranziția nu mai este doar o problemă de mediu, ci una de securitate națională.

„Este mai realist să dezvolți surse verzi interne decât să devii independent în materie de combustibili fosili, mai ales dacă nu ai resurse naturale”, a declarat Pierre-Etienne Franc, directorul Hy24.

Într-un context geopolitic tot mai instabil, armatele europene par să trateze combustibilii alternativi nu doar ca pe o soluție ecologică, ci ca pe o componentă esențială a pregătirii pentru conflictele viitoare.

image
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
digi24.ro
image
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
stirileprotv.ro
image
A murit marele Mircea Lucescu. Fostul selecționer și antrenor avea 80 de ani
gandul.ro
image
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
mediafax.ro
image
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru succesele românului în spațiul ex-sovietic
fanatik.ro
image
Trei cuvinte folosite de cel mai mare ziar de sport din lume pentru Mircea Lucescu
libertatea.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
observatornews.ro
image
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
prosport.ro
image
Val de concedieri în România. Ce companii au început disponibilizările și care sunt cele mai afectate domenii
playtech.ro
image
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul antrenor
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Declarația lui Lasconi la DIICOT. Cine sunt sfetnicii cu care a decis să publice pozele false
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu: Nu pot să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu după închiderea Realitatea Plus
actualitate.net
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
click.ro
image
Secretul sarmalelor perfecte. Ce rețetă folosește Adelina Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
Te simti obosit tot timpul Sursa foto shutterstock 2060771513 jpg
Te simţi obosit tot timpul? Uite ce poţi face!
clickpentrufemei.ro
John the Baptist1 png
Misterul unui obiect unic: de ce apare Ioan Botezătorul pe o monedă din epoca vikingilor
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!