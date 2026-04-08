Armatele europene accelerează tranziția către combustibili „verzi”, pe fondul crizei generate de conflictul din Iran

Forțele armate europene își intensifică eforturile de a adopta combustibili alternativi, în contextul în care războiul din Iran scoate în evidență vulnerabilitățile majore ale lanțurilor de aprovizionare cu energie.

Țări precum Regatul Unit, Olanda, Franța și Suedia caută soluții pentru a reduce dependența de combustibilii fosili importați și pentru a-și consolida autonomia strategică, scrie The Wall Street Journal.

Presiunea crizei energetice

Conflictul din Iran a afectat fluxurile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale. Creșterea prețurilor și incertitudinea livrărilor au determinat mai multe state să recurgă la rezervele strategice.

Pentru Europa, situația este deosebit de sensibilă, întrucât o mare parte din combustibilul pentru aviație provine din regiuni care depind de această rută.

Soluții alternative: biocombustibili

În Olanda, autoritățile accelerează introducerea combustibilului sustenabil pentru aviație (SAF) în toate aeronavele și elicopterele militare, începând chiar de anul viitor.

În Regatul Unit, Forțele Aeriene Regale au testat deja utilizarea uleiului vegetal hidrotratat (HVO), inclusiv în demonstrații aeriene deasupra Londra, dar și pentru alimentarea bazelor militare.

Aceste alternative includ:

-biocombustibili produși din uleiuri uzate sau culturi energetice

-combustibili sintetici obținuți din hidrogen și dioxid de carbon captat

Un avantaj major îl reprezintă combustibilii „drop-in”, care pot fi utilizați direct în infrastructura existentă, fără modificări tehnice majore.

Lecțiile războiului: diversificare, nu panică

Experții subliniază că actuala criză evidențiază riscurile dependenței de rute limitate de aprovizionare.

„Când presiunile geopolitice se concentrează asupra unor puncte-cheie, devine evident cât de vulnerabili suntem”, a declarat Andrew Hall, expert în domeniu.

În paralel, compania germană Rheinmetall dezvoltă o rețea europeană de unități modulare pentru producția de combustibili sintetici, cu o capacitate estimată la mii de tone anual.

Directorul executiv, Armin Papperger, avertizează că menținerea lanțurilor tradiționale de combustibili fosili ar deveni dificilă în cazul unui conflict major, subliniind necesitatea unor infrastructuri energetice reziliente.

Tranziție accelerată, dar limitări persistente

Mai multe state europene au început deja testele:

-Suedia experimentează biocombustibili pentru avioane de luptă

-Franța analizează utilizarea amestecurilor cu 30% SAF

-Olanda vizează ca 20% din consumul militar să provină din biocombustibili până în 2030

Cu toate acestea, producția rămâne limitată. În 2025, doar 0,6% dintre zboruri au utilizat combustibili sustenabili, potrivit industriei aviatice. Uniunea Europeană și-a stabilit obiective ambițioase: 2% pe termen scurt și până la 70% până în 2050.

O nouă dependență?

Un obstacol major este faptul că Europa produce încă foarte puțini combustibili alternativi, bazându-se în mare parte pe importuri, inclusiv din China. Această situație riscă să creeze noi dependențe strategice.

Oficialii europeni subliniază că dezvoltarea capacităților interne de producție este esențială pentru securitatea energetică.

Dincolo de climă: o chestiune de securitate

Specialiștii consideră că tranziția nu mai este doar o problemă de mediu, ci una de securitate națională.

„Este mai realist să dezvolți surse verzi interne decât să devii independent în materie de combustibili fosili, mai ales dacă nu ai resurse naturale”, a declarat Pierre-Etienne Franc, directorul Hy24.

Într-un context geopolitic tot mai instabil, armatele europene par să trateze combustibilii alternativi nu doar ca pe o soluție ecologică, ci ca pe o componentă esențială a pregătirii pentru conflictele viitoare.