Mark Rutte se întâlnește cu Donald Trump la Washington, după ultimele evenimente: armistițiul SUA-Iran și numeroasele critici la adresa NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni miercuri, 8 aprilie, la Washington cu președintele american Donald Trump. Momentul vine după ce liderul de la Casa Albă a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul.

Deși Trump a lansat frecvent critici la adresa NATO și a amenințat că ar putea părăsi Alianța Nord-Atlantică, el a avut cuvinte de laudă pentru Rutte, descriindu-l drept „un tip formidabil” și „grozav”.

„Vine să mă vadă miercuri, după cum ştiţi. E un tip formidabil. Secretarul general e grozav”, a declarat luni Trump.

Pe parcursul vizitei, Rutte va fi primit și de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul Apărării Pete Hegseth. Potrivit unui oficial NATO, vizita era planificată de mult timp și are ca scop consolidarea rezultatelor summitului NATO de la Haga din anul precedent, când statele membre s-au angajat, sub presiunea lui Trump, să crească semnificativ cheltuielile militare.

Relațiile dintre SUA și partenerii europeni sunt tensionate din cauza retoricii americane față de conflictul din Orientul Mijlociu și a presiunilor privind sprijinul militar acordat Israelului și altor state implicate. „NATO este un tigru de hârtie”, a spus președintele american.

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul pentru o perioadă de două săptămâni, cu puțin înainte de expirarea ultimatumului. Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.