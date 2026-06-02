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Celebrul actor Richard Gere, discurs dur despre Trump: „Cine și-ar fi imaginat că un maniac va deveni președintele Statelor Unite?”

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Actorul Richard Gere a lansat, la un forul organizat la Oslo, un atac dur la adresa lui Donald Trump, pe care l-a numit „un maniac”, și a spus că Statele Unite traversează, în opinia sa, „cea mai întunecată perioadă” din ultimele decenii.

Richard Gere spune despre Donald Trump că este un maniac care va distruge lumea. FOTO: arhivă
Richard Gere spune despre Donald Trump că este un maniac care va distruge lumea. FOTO: arhivă

Actorul american Richard Gere, cunoscut din filme precum „Pretty Woman” și „American Gigolo”, a fost marţi, 2 iunie, la Oslo, unde a participat la o discuție publică, în cadrul căreia l-a atacat dur pe președintele Statelor Unite Donald Trump, pe care l-a numit „un maniac” care „distruge tot ce este bun”.

Discuţia a pornit de la felul în care vedeta de la Hollywood vede lumea în care trăim şi mai ales situaţia din Statele Unite, după revenirea lui Donald Trump pentru un al doilea mandat la Casa Albă.

„Trăim cea mai întunecată perioadă pe care am cunoscut-o vreodată pe această planetă. Cine și-ar fi imaginat că Statele Unite vor lua o asemenea turnură? Cine și-ar fi imaginat că un maniac va deveni președintele Statelor Unite?”, a întrebat retoric actorul în timpul discursului său la Oslo Freedom Forum, înainte de a-l acuza pe Trump că a distrus marile idealuri ale națiunii americane.

„Statele Unite nu au fost niciodată un loc perfect, dar au avut un ideal perfect spre care să tindă și au fost capabile să se autocorecteze. Însă, încă din prima zi, acest tip [Trump] a demontat aproape tot ceea ce era bun în guvernul Statelor Unite și în poporul american”, a adăugat starul de la Hollywood, citat de elpais.

Pentru a-și explica ideea despre cât de repede se pot schimba lucrurile într-o societate, a făcut comparaţie cu ceea ce a văzut în lagărul de la Dachau.

„La Dachau am văzut transformarea societății și a guvernului german în anii ’30 și cât de repede s-a produs aceasta, cum oameni obișnuiți au ajuns să se transforme în monștri”, a spus el. „Vedeți cât de repede ne poate fi furată lumea?”, a avertizat el, atrăgând atenția și asupra apariției rapide a ceea ce a numit „dictaturile monștrilor”.

Vedeta de la Hollywood şi-a făcut mea culpa, deşi spune că nu la- votat pe Donald Trump.

„Desigur că eu nu am votat pentru acest individ, dar nu am făcut suficient pentru a-i convinge pe cei din jurul meu, apropiați sau nu, că este o nebunie să alegi această persoană ca președinte al Statelor Unite”, a declarat actorul, concluzionând: „Cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat”.

Nu era prima dată când Richard Gere îl critică pe preşedintele Donald Trump în termeni duri. În februarie 2025, la Granada, unde a primit premiul Goya Internacional, l-a numit „bully”, explicând că se referă la un „om brutal” care îi intimidează pe ceilalți și spunând că „întreaga lume este în pericol” din cauza deciziilor sale, pe care le vede ca „mișcare întunecată după mișcare întunecată”.

A vorbit atunci și despre oamenii din jurul președintelui, pe care i-a numit „clovni”, despre care a spus că „își fac propriul spectacol în birourile din Washington, în apropierea președintelui”.

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