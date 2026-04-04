Trump revine cu ultimatumul dat Iranului: „48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor”

Preşedintele american Donald Trump i-a reamintit sâmbătă Iranului că mai are 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, republicanul ameninţând că, în caz contrar, Statele Unite vor dezlănţui iadul asupra lor.

"Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNŢELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge - 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!", a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social în acest weekend pascal.

Pe 21 martie, Donald Trump a mai lansat un ultimatum Iranului, anunțând că Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris președintele american.

Ulterior, pe 26 martie, președintele SUA a anunțat că suspendă temporar planurile de distrugere a facilităților energetice din Iran, oferind un răgaz de zece zile pentru continuarea negocierilor dintre cele două părți.