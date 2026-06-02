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USR acuză PSD și partidele „extremiste proruse” că au blocat extinderea protecției pentru avertizorii de integritate din justiție

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Uniunea Salvați România critică votul din Senat prin care a fost respinsă inițiativa de a include judecătorii și procurorii în categoria avertizorilor de integritate protejați prin Legea 361/2022. USR subliniază că PSD, alături de partide pe care le numește „extremiste proruse”, a votat împotriva proiectului, afectând mecanismele de raportare a neregulilor din sistemul judiciar.

Simona Spătaru, senator USR. FOTO FB Simona Spătaru
Simona Spătaru, senator USR. FOTO FB Simona Spătaru

Într-un comunicat transmis marți seară, USR afirmă că „senatorii noii coaliţii între PSD şi partidele extremiste proruse au dat azi încă un semnal că acţionează la unison, pentru protejarea corupţilor şi a sistemului de privilegii”, prin votul împotriva extinderii protecției legale pentru magistrați.

Senatoarea USR Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei juridice, avertizează că respingerea proiectului va descuraja raportarea abuzurilor din interiorul sistemului. Ea subliniază că „un sistem în care chiar cei din interior nu sunt protejaţi atunci când semnalează nereguli transmite un mesaj negativ societăţii: că transparenţa şi responsabilitatea nu sunt pe deplin asumate”, potrivit News.ro.

Parlamentara USR  amintește și că „Decizia ÎCCJ nr. 182/2024 a confirmat deja că magistraţii nu beneficiază de protecţie, tocmai pentru că legea nu îi menţionează explicit”.

Uniunea Salvați România susține că lipsa unei clarificări legislative menține „o ambiguitate juridică periculoasă” și contravine recomandărilor europene. Formațiunea amintește că atât GRECO, cât și Comisia Europeană cer protecția avertizorilor în toate sectoarele publice, fără excepții.

Potrivit USR, respingerea proiectului riscă să lase România în urmă față de standardele europene și să afecteze încrederea publică în justiție. Formațiunea reamintește că a depus un pachet de 12 proiecte legislative pentru întărirea luptei anticorupție, în contextul în care, în ultimul an, presa a semnalat tentative de capturare a sistemului judiciar de către grupuri de influență.

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