Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu cred că ai fost înjunghiat, amice”

Un videoclip făcut public de poliția britanică a stârnit marți, 2 iunie, un val de indignare în Regatul Unit. Imaginile arată cum agenții îl încătușează pe un tânăr student, imediat după ce fusese înjunghiat la Southampton, deși tânărul era în agonie, înainte să moară.

Incidentul, petrecut în decembrie 2025, a reaprins discuțiile despre modul în care poliția gestionează intervențiile în situații critice.

Crima și condamnarea agresorului

Individul care l-a înjunghiat pe student este Vickrum Digwa, un tânăr sikh de 23 de ani, care a fost condamnat luni la închisoare pe viață (cu un minim de 21 de ani pe care trebuie să-i execute înainte de a cere eliberarea înainte de termen), pentru uciderea lui Henry Nowak, de 18 ani.

Studentul se întorcea de la o petrecere când a fost atacată cu un pumnal cu lamă de 20 de centimetri specific Sikhismului, o religie fondată în India, pe care agresorul susține că îl purta ca parte a credinței sale.

După atac, Digwa le-a spus polițiștilor că ar fi fost provocat de insulte rasiste și că ar fi acționat în legitimă apărare.

Imaginile care au declanșat furia publică

Videoclipul publicat după pronunțarea sentinței îl arată pe Henry Nowak prăbușit la pământ, abia reușind să rostească „Nu pot să respir. Am fost înjunghiat”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Deși Henry Nowak sângera masiv și le spunea repetat polițiștilor „Am fost înjunghiat, nu pot să respir”, un agent i-a răspuns „Nu cred că ai fost înjunghiat, amice”.

În imagini se vede cum, timp ce studentul își pierde cunoștința, polițiștii discută cu agresorul, aflat în picioare lângă ei, apoi îl încătușează pe Henry Nowak și îi comunică faptul că este arestat, deși acesta nu mai reacționează.

Acuzații de rasism inversat și cereri de anchetă

Publicarea imaginilor a generat reacții puternice în spațiul politic britanic.

Nigel Farage, liderul partidului antiimigrație Reform UK, a acuzat poliția de tratament preferențial față de minorități:

„Trăim într-o țară cu două viteze, unde drepturile şi privilegiile albilor contează mai puțin decât cele ale minorităților etnice”.

El a cerut procurorului general să revizuiască sentința.

Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a mers și mai departe, afirmând pe X că ar fi vorba despre „practici polițienești rasiste care îi vizează pe albi”.

Șefa Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a declarat la ITV că „ceva a mers teribil de prost în intervenția poliției.”

Reacția guvernului și a familiei victimei

Premierul laburist Keir Starmer a condamnat incidentul, numindu-l „oribil și șocant”, și a susținut deschiderea unei anchete de către IOPC, organismul care investighează comportamentul poliției.

Tatăl lui Henry Nowak a cerut o investigație „completă, curajoasă și transparentă”, acuzând că fiul său a fost tratat „inuman și degradant”.

Poliția susține că a fost indusă în eroare

Adjunctul șefului poliției din Hampshire, Robert France, a prezentat scuze publice, afirmând că agenții au fost „înșelați de minciunile lui Vickrum Digwa”.

Reacția lui Elon Musk

Controversa a depășit granițele Marii Britanii după ce miliardarul american Elon Musk a criticat intervenția poliției și s-a declarat dispus să finanțeze o acțiune în justiție împotriva forțelor de ordine din Hampshire.