search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu cred că ai fost înjunghiat, amice”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un videoclip făcut public de poliția britanică a stârnit marți, 2 iunie, un val de indignare în Regatul Unit. Imaginile arată cum agenții îl încătușează pe un tânăr student, imediat după ce fusese înjunghiat la Southampton, deși tânărul era în agonie, înainte să moară.

Incidentul, petrecut în decembrie 2025, a reaprins discuțiile despre modul în care poliția gestionează intervențiile în situații critice.

 Crima și condamnarea agresorului

Individul care l-a  înjunghiat pe student este Vickrum Digwa, un tânăr sikh de 23 de ani, care a fost condamnat luni la închisoare pe viață (cu un minim de 21 de ani pe care trebuie să-i execute înainte de a cere eliberarea înainte de termen), pentru uciderea lui Henry Nowak, de 18 ani.

Studentul se întorcea de la o petrecere când a fost atacată cu un pumnal cu lamă de 20 de centimetri specific Sikhismului, o religie fondată în India, pe care agresorul susține că îl purta ca parte a credinței sale.

După atac, Digwa le-a spus polițiștilor că ar fi fost provocat de insulte rasiste și că ar fi acționat în legitimă apărare.

Imaginile care au declanșat furia publică

Videoclipul publicat după pronunțarea sentinței îl arată pe Henry Nowak prăbușit la pământ, abia reușind să rostească „Nu pot să respir. Am fost înjunghiat”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Deși Henry Nowak sângera masiv și le spunea repetat polițiștilor „Am fost înjunghiat, nu pot să respir”, un agent i-a răspuns „Nu cred că ai fost înjunghiat, amice”. 

În imagini se vede cum, timp ce studentul își pierde cunoștința, polițiștii discută cu agresorul, aflat în picioare lângă ei, apoi îl încătușează pe Henry Nowak și îi comunică faptul că este arestat, deși acesta nu mai reacționează.

Acuzații de rasism inversat și cereri de anchetă

Publicarea imaginilor a generat reacții puternice în spațiul politic britanic.

Nigel Farage, liderul partidului antiimigrație Reform UK, a acuzat poliția de tratament preferențial față de minorități:

„Trăim într-o țară cu două viteze, unde drepturile şi privilegiile albilor contează mai puțin decât cele ale minorităților etnice”.

El a cerut procurorului general să revizuiască sentința.

Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a mers și mai departe, afirmând pe X că ar fi vorba despre „practici polițienești rasiste care îi vizează pe albi”.

Șefa Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a declarat la ITV că „ceva a mers teribil de prost în intervenția poliției.”

Reacția guvernului și a familiei victimei

Premierul laburist Keir Starmer a condamnat incidentul, numindu-l „oribil și șocant”, și a susținut deschiderea unei anchete de către IOPC, organismul care investighează comportamentul poliției.

Tatăl lui Henry Nowak a cerut o investigație „completă, curajoasă și transparentă”, acuzând că fiul său a fost tratat „inuman și degradant”.

Momentul încătușării FOTO captură YouTube GB News
Momentul încătușării FOTO captură YouTube GB News

Poliția susține că a fost indusă în eroare

Adjunctul șefului poliției din Hampshire, Robert France, a prezentat scuze publice, afirmând că agenții au fost „înșelați de minciunile lui Vickrum Digwa”.

Reacția lui Elon Musk

Controversa a depășit granițele Marii Britanii după ce miliardarul american Elon Musk a criticat intervenția poliției și s-a declarat dispus să finanțeze o acțiune în justiție împotriva forțelor de ordine din Hampshire.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
Dialog de la distanță între AUR-PSD. AUR cere premier propriu, PSD îl acceptă pe Tomac, dar Grindeanu „e varianta mai bună”
stirileprotv.ro
image
Dunărea aproape blocată în dreptul orașului Tulcea, după ce un cargo a lovit un ponton și a fost la un pas să se izbească de faleză. Imagini cu momentul impactului
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
fanatik.ro
image
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
libertatea.ro
image
Octavian Ursu, românul ales din nou primar în Germania: AfD „a încercat să facă facă publicitate negativă cu originea mea”
digi24.ro
image
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
gsp.ro
image
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
digisport.ro
image
Suma uriașă încasată de Gigi Nicolae la Survivor România. Cât a primit pentru fiecare săptămână în show
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Analist, despre drona din Galaţi: Nu e o greşeală a Rusiei, mi-e teamă când vor apărea drone mai performante
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cât plătești statului când cumperi o locuință în România. Diferențele față de Germania, Franța și Spania
playtech.ro
image
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
digisport.ro
image
Doliu în Poliția Română: a murit generalul Costică Voicu. Când și unde va fi înmormântat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Maria Zaharova amenință România! Decizie după închiderea Consulatul General al Federației Ruse din Constanța
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”
click.ro
image
Mărturii șocante despre crima din Piatra Neamț: martorii spun cum a fost ucis polițistul. Tânărul ar fi fost drogat: „I-a dat vreo 10 lovituri”
click.ro
image
Rareș Cojoc, reacție după zvonurile privind o nouă relație. Cine este Claudia Dumitru și ce se întâmplă în viața Andreei Popescu
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)
Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!