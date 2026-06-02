Cum arată biserica construită de Gigi Becali în Pipera. Are cele mai scumpe vitralii din România și 14 clopote

Lăcașul de cult construit de Gigi Becali în zona Pipera, supranumit deja de localnici „biserica‑minune”, urmează să fie inaugurat pentru slujbe pe 14 iunie, dar lucrările vor continua.

I se spune deja „Biserica-minune”, potrivit Click!. Are trei hramuri, pereții pictați cu foiță de aur, cele mai scumpe vitralii din România și 14 clopote, alese personal de Gigi Becali.

Până la sfințire au rămas mai puțin de două săptămâni

Începând de luni, au fost îndepărtate gardurile.

„E mai mult decât o biserică, e o catedrală. Nu va semăna cu nimic din ce există în România. Începând din 14 iunie se vor face slujbe zilnice, a fost ales deja preotul paroh, Constantin Hrişcu, acesta până acum slujea la Catedrala Patriarhală”, a declarat, în exclusivitate pentru Click!, inginerul Gelu Mălureanu.

Lucrările vor continua încă doi ani, când este programată inaugurarea finală şi „slujba de târnosire”, cum se spune în termeni duhovnicești.

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