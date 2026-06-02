Video Angajații unei mari bănci din România au ieșit în stradă: „Fără noi, banca nu există”. „Salariații sunt oameni, nu cifre”

Angajații unei mari bănci din România au ieșit în stradă, marți, 2 iunie, pentru a-și exprima nemulțumirea față de blocajul negocierilor privind noul Contract Colectiv de Muncă, discuții care au intrat în impas în ultimele săptămâni.

Angajați ai BRD – Groupe Société Générale au organizat marți un protest pe fondul tensiunilor dintre reprezentanții salariaților și conducerea instituției, în condițiile în care angajații reclamă lipsa unor soluții concrete în ceea ce privește condițiile de muncă și evoluția drepturilor salariale.

În timpul manifestației, protestatarii au scandat mesaje precum „Fără noi, banca nu există” și „Salariații sunt oameni, nu cifre”, subliniind rolul considerat esențial al personalului în activitatea zilnică a uneia dintre cele mai mari bănci din România.

Care sunt revendicările sindicaliștilor de la BRD care au declanșat protestul din 2 iunie

Sindicatul IMPACT, organizația reprezentativă a salariaților din BRD – Groupe Société Générale, a declanșat pichetarea sediului din Piața Victoriei pe 2 iunie 2026, în contextul în care negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă au ajuns într-un punct de blocaj, iar oferta înaintată de conducere este respinsă de angajați.

Revendicările principale ale sindicaliștilor vizează în mod direct pachetul de drepturi sociale și financiare negociat în anii anteriori și pe care banca ar intenționa să îl modifice sau să îl înlocuiască printr-un sistem de beneficii flexibile. În forma actuală a propunerii, Sindicatul IMPACT susține că mai multe drepturi considerate esențiale ar fi diminuate sau eliminate, ceea ce ar conduce la pierderi reale pentru salariați.

În centrul nemulțumirilor se află reducerea sau eliminarea unor beneficii precum tichetele de masă, voucherele de vacanță, contribuția angajatorului la Pilonul 3 de pensii, primele de loialitate, sumele acordate sub formă de cadouri, inclusiv pentru copiii minori ai angajaților, precum și decontarea transportului pentru distanțe de până la 30 de kilometri. De asemenea, sindicaliștii contestă modificările privind compensația acordată în cazul încetării contractului de muncă pentru necorespundere profesională și reducerea protecțiilor legate de pauza de masă în unitățile mici.

O altă nemulțumire majoră este legată de intenția băncii de a înlocui aceste drepturi clare, prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, cu o sumă lunară acordată într-o platformă de beneficii flexibile. Potrivit sindicaliștilor, această schimbare ar duce la pierderi nete pentru o parte dintre salariați, în funcție de vechime, situație familială și beneficiile actuale de care aceștia se bucură.

Cum i-au afectat pe români măsurile economice ale Guvernului Bolojan. Taxe mai mari, scumpiri și promisiunea reducerii risipei

În paralel, sindicatul atrage atenția și asupra contextului general din bancă, unde reducerea personalului și reorganizările succesive au dus la o creștere a volumului de muncă pentru angajații rămași. În acest cadru, orice diminuare a pachetului de beneficii este percepută nu doar ca o pierdere financiară, ci și ca o presiune suplimentară asupra condițiilor de muncă.

Sindicaliștii cer conducerii BRD să revină la o negociere reală, să renunțe la orice formă de reducere a drepturilor colective și să mențină Contractul Colectiv de Muncă drept un instrument de protecție socială, nu unul de ajustare a costurilor. În plus, aceștia solicită recunoașterea rolului salariaților în obținerea rezultatelor financiare ale băncii și păstrarea nivelului actual al drepturilor câștigate în timp.

Acțiunea din 2 iunie este prezentată de sindicaliști ca un prim pas public de protest, în condițiile în care, potrivit consultărilor interne, peste 2.000 de angajați și-au exprimat disponibilitatea de a participa la forme de acțiune sindicală dacă negocierile nu vor fi reluate în termeni considerați echitabili.

Angajaţii spun că eliminarea facilităţilor din CCM le+ar aduce pierderi mari

Acțiunea vine după o serie de negocieri eșuate pentru noul Contract Colectiv de Muncă, în cadrul cărora părțile nu au reușit să ajungă la un acord privind principalele revendicări ale angajaților. Protestul marchează astfel o escaladare a tensiunilor din sectorul bancar și deschide posibilitatea unor noi forme de presiune sindicală în perioada următoare.

Sindicatul a respins cea mai recentă ofertă înaintată de conducerea băncii, apreciind că aceasta ar conduce la diminuarea unor beneficii și protecții sociale de care beneficiază în prezent salariații.

Potrivit estimărilor reprezentanților salariaților, pentru un angajat care beneficiază în prezent de toate facilitățile prevăzute în CCM, pierderea anuală ar putea ajunge la aproximativ 6.000 de lei, în funcție de vechime și de situația individuală.

Nemulțumirile apar într-un context marcat de reorganizări interne și reducerea numărului de angajați în ultimii ani. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, personalul BRD s-a redus cu peste 15% în ultimele 15 luni, în timp ce banca a raportat un profit net cumulat de peste 6 miliarde de lei în perioada 2022-2025 și dividende distribuite sau aprobate de aproape 3 miliarde de lei.

Nemulțumirile apar într-un context marcat de reorganizări interne și reducerea numărului de angajați în ultimii ani. Reprezentanții salariaților susțin că volumul de muncă a fost redistribuit către personalul rămas, în timp ce banca a continuat să raporteze rezultate financiare solide.

La nivelul organizației sindicale există disponibilitate pentru continuarea protestelor dacă negocierile nu vor avansa în perioada următoare.