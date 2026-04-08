Iranul și Omanul pregătesc taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz în timpul armistițiului. Piețele reacționează pozitiv

Iranul și Omanul vor să introducă taxe de tranzit pentru navele comerciale care vor traversa Strâmtoarea Ormuz în perioada armistițiului de două săptămâni.

Fondurile colectate ar urma să fie direcționate către reconstrucția infrastructurii afectate de conflict, conform agenției semi-oficiale iraniene Tasnim și Reuters.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol, a fost practic blocată de la începutul războiului. Datele de monitorizare a traficului maritim indică faptul că doar aproximativ 5% din volumul obișnuit de transport mai tranzitează zona. Cu toate acestea, unele petroliere au reușit să treacă, după negocieri directe cu autoritățile iraniene. Pakistanul și India se numără printre statele care au obținut garanții pentru anumite nave sub pavilion propriu.

Surse citate de presa internațională susțin că Iranul ar percepe până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care traversează strâmtoarea, însă nu este clar în ce măsură operatorii au acceptat sau plătit aceste taxe.

De asemenea, armata israeliană este în stare de alertă și este pregătită să lanseze atacuri coordonate asupra Iranului, a declarat marți pentru CNN o sursă israeliană, pe măsură ce termenul limită stabilit de președintele SUA, Donald Trump, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz se apropie de final.

Anunțul privind armistițiul temporar dintre Statele Unite și Iran, care include redeschiderea parțială a rutei maritime, a avut un impact imediat asupra piețelor globale. Prețurile petrolului au înregistrat scăderi semnificative, în timp ce bursele au reacționat pozitiv.

Petrolul Brent, de referință internațională, s-a ieftinit cu aproximativ 15,9%, ajungând la 92,30 dolari pe baril. În același timp, cotațiile petrolului american au scăzut cu circa 16,5%, până la 93,80 dolari pe baril. Chiar și așa, nivelurile rămân peste cele dinaintea izbucnirii conflictului, când prețul era în jur de 70 de dolari pe baril, pe 28 februarie.

Creșterea costurilor energetice din ultimele săptămâni a fost alimentată de perturbările majore în livrările de petrol și gaze din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a amenințat că va ataca navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la loviturile aeriene ale SUA și Israelului.