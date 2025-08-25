Posibil criminal în serie anchetat după ce trupurile a patru bărbaţi au fost descoperite plutind pe Sena, în diferire stadii de descompunere

Descoperirea macabră a patru cadavre în apele Senei a zguduit Parisul. Procurorii au reținut un tânăr fără adăpost, principalul suspect în cazul crimelor care ridică numeroase semne de întrebare asupra contextului și motivațiilor.

Patru cadavre au fost găsite plutind pe râul Sena, în zona Choisy-le-Roi, la sud de Paris, pe 13 august, într-un caz care a șocat opinia publică franceză, mai ales că morţile suspecte ale bărbaţilor, ale căror trupuri erau în stări diferite de descompunere, conduc către un singur autor, care ar putea fi criminal în serie.

În urma investigațiilor, autoritățile au reținut un suspect, despre care procurorii au spus doar că este „un bărbat fără adăpost, de aproximativ 20 de ani”. Acesta a fost prezentat duminică în fața unei instanțe, fiind anchetat pentru omor multiplu, potrivit unui comunicat al Parchetului din Créteil, transmis către CNN.

„El este cercetat pentru mai multe capete de acuzare de crimă, în legătură cu cele patru victime, toate de sex masculin”, au transmis procurorii.

Macabra descoperire a fost făcută după ce un pasager dintr-un tren cu vedere spre Sena a alertat autoritățile, semnalând faptul că a văzut un trup plutind pe apă. Ulterior, forțele de ordine au recuperat, pe rând, cadavrele a patru bărbați, aflate în diferite stadii de descompunere.

Primul trup identificat aparține unui cetățean francez de 48 de ani, recuperat într-o stare „relativ intactă”, conform aceleiaşi surse, în cazul căruia autopsia a arătat urme clare de strangulare.

Cea de-a doua victimă recuperată din râul Sena, un cetățean algerian de 21 de ani, pe care familia îl declarase dispărut cu o săptămână înainte, prezenta leziuni similare.

Celelalte două cadavre au fost identificate ca aparținând unor bărbați fără adăpost, cunoscuți în zonă. Este vorba despre un algerian de 21 de ani și un tunisian de 26 de ani, dispăruți încă de la finalul lunii iulie. În cazul lor, starea avansată de degradare a trupurilor a făcut imposibilă stabilirea cauzei exacte a morții momentan.

În prezent, anchetatorii investighează dacă victimele se cunoșteau între ele, după ce au stabilit că toate aveau legături cu zona unde au fost găsite cadavrele.

„Locul era frecventat de persoane fără adăpost și era cunoscut ca un spațiu de întâlniri ocazionale între persoane de același sex”, a declarat biroul procurorului.

Suspectul, în vârstă de 20 de ani, a intrat în vizorul anchetatorilor după analizarea înregistrărilor de pe camerele de supraveghere. Potrivit procurorilor, acesta era prezent frecvent în zonă și fusese deja surprins având asupra sa documente care aparțineau uneia dintre victime, astfel că o săptămână mai târziu a fost reținut.

„O legătură între suspect și fiecare dintre victime a fost stabilită, concomitent cu momentul dispariției lor”, a precizat Parchetul din Créteil.

Cu toate acestea, tânărul a refuzat să ofere detalii legate de acuzații, răspunzând scurt şi evaziv doar la întrebările anchetatorilor legate de alte aspecte, mai notează CNN citând autorităţile franceze.