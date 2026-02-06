Criminal în serie din Marea Britanie, condamnat pe viață pentru uciderea unei fete în 1999. Ulterior a omorât alte cinci femei

Steve Wright, criminalul în serie în vârstă de 67 de ani din Marea Britanie, a primit condamnarea pe viață pentru uciderea Victoriei Hall, o tânără de 17 ani, în 1999. Judecătorul de caz i-a spus că va muri în închisoare, având în vedere că acesta deja execută o pedeapsă pentru uciderea a încă cinci femei, în anul 2006.

Procesul s-a desfășurat vineri, la Curtea Penală Centrală a Angliei și Țării Galilor. Judecătorul de caz, Bennathan, a stabilit o pedeapsă de 40 de ani.

Totuși, acesta i-a spus bărbatului că va muri în închisoare. „Toate circumstanțele agravante pe care le-am enumerat, ar fi dus, conform vechilor reguli, la o pedeapsă minimă de peste 40 de ani, dar având în vedere că ai pledat vinovat, 40 de ani este sentința pe care o voi impune. Chiar dacă aceasta ar fi fost singura ta condamnare pe viață, având în vedere pericolul pe care îl reprezinți, dar și vârsta, este foarte puțin probabil să fii eliberat vreodată. Având în vedere sentința care a fost impusă pentru celelalte crime îngrozitoare ale tale, sunt foarte sigur că vei muri în închisoare”, i-a declarat judecătorul inculpatului Steve Wright, potrivit Sky News.

Britanicul, în vârstă de 67 de ani ispășește deja o condamnare pe viață pentru uciderea altor cinci femei. Bărbatul nu a arătat nicio emoție atunci când sentința a fost pronunțată și a fost dus, ulterior în spatele gratiilor.

Condamnările bărbatului

Wright a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru tentativa de răpire a lui Emily Doherty, care era să fie răpită de bărbat în 1999, în timp ce se întorcea acasă dintr-un club. Individul a urmărit-o cu mașina, iar aceasta a fost nevoită să fugă și să bată la uși pentru a cere ajutor.

Cea de-a doua sentință, de 12 ani, a fost dată pentru răpirea Victoria Hall, o adolescentă de 17 ani, pe care bărbatul a răpit-o, în timp ce și ea se întorcea dintr-un club. Trupul neînsuflețit al adolescentei a fost găsit într-un șanț, cinci zile mai târziu, la aproximativ 40 de kilometri, de locul în care a fost văzută ultima oară.

La acestea se adaugă și sentința primită pentru uciderea tinerei. Pedepsele sunt executate simultan, deci este vorba despre închisoare pe viață, cu un minim de 40 de ani în total.

Potrivit declarațiilor judecătorului, sentința nu schimbă cu nimic soarta lui Wright, pentru că acesta deja ispășește o condamnare pe viață cele cinci crime pe care le-a săvârșit în 2006.

Acesta a ucis cinci prostituate pe care le-a agățat într-un cartier din orășelul Ipswich. Cadavrele lor au fost găsite în zone rurale, la fel ca și cel al tinerei de 17 ani, notează sursa citată.