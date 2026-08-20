Coreea de Nord lansează rachete balistice în pline exerciții militare SUA–Coreea de Sud

În timp ce Donald Trump susține că relația sa cu Kim Jong Un este „foarte bună”, Coreea de Nord a lansat joi peste 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, în penultima zi a exercițiilor militare comune ale Coreei de Sud și Statelor Unite.

Coreea de Nord a lansat joi, 20 august, peste 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune din zona Phenianului spre Marea Japoniei, într-o nouă demonstrație de forță care are loc chiar înainte de încheierea exercițiilor militare comune desfășurate de Coreea de Sud și Statele Unite.

Biroul prezidențial de la Seul a condamnat lansarea și a cerut armatei să își mențină nivelul maxim de pregătire atât timp cât exercițiile comune sunt în desfășurare. Oficialii sud-coreeni au convocat o reuniune de urgență pe probleme de securitate, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării și ai conducerii militare, notează Reuters.

„Lansarea rachetelor balistice reprezintă un act grav, care încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU”, a transmis Biroul prezidențial, cerând Phenianului să oprească imediat astfel de acțiuni.

În cadrul reuniunii, oficialii au analizat capacitatea Coreei de Sud de a răspunde unei eventuale amenințări, au evaluat implicațiile lansărilor pentru securitatea țării și au stabilit măsurile care se impun. Potrivit Șefilor Statelor Majore sud-coreene, rachetele au zburat aproximativ 300 de kilometri înainte de a cădea în mare.

Japonia a monitorizat, la rândul ei, situația. Guvernul și Garda de Coastă nipone au anunțat că Phenianul a lansat cel puțin o rachetă balistică spre mare, iar Garda de Coastă a precizat ulterior că proiectilul căzuse deja. Televiziunea NHK a relatat că racheta pare să fi ajuns în apă, în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Donald Trump se laudă cu o relație „foarte bună” cu Kim Jong Un

Lansarea nord-coreeană vine într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Phenian și Washington. Exercițiile militare comune ale Statelor Unite și Coreei de Sud au fost scurtate și urmează să se încheie vineri, după ce președintele Donald Trump a cerut reducerea substanțială a participării americane.

Donald Trump a transmis pe reţelele sociale că își dorește reluarea diplomației cu liderul nord-coreean Kim Jong Un şi chiar s-a lăudat că are o relație „foarte bună” cu liderul de la Phenian.

Mesajele venite de la Washington nu par însă să fi schimbat poziția Coreei de Nord. Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong Un, a declarat miercuri că „politica ostilă” a Statelor Unite față de Phenian nu s-a modificat, chiar dacă exercițiile militare comune cu Coreea de Sud au fost reduse.

Yang Moo-jin, profesor la Universitatea de Studii Nord-Coreene din Seul, consideră că lansarea rachetelor a avut și rolul de a arăta că avertismentul transmis de Kim Yo Jong cu o zi înainte nu trebuie privit ca o simplă declarație politică.

„Nu a fost doar retorică”, crede acesta.

Yang Moo-jin crede că lansarea ar putea avea cel puţin trei explicații: Coreea de Nord își reafirmă opoziția față de exercițiile militare americano-sud-coreene, își exprimă nemulțumirea față de discuțiile recente despre arsenalul său nuclear și, în același timp, avertizează alte state să nu speculeze în legătură cu problemele de securitate ale Phenianului.

„Este un mesaj că problemele care țin de securitatea Coreei de Nord sunt decise de Coreea de Nord”, a declarat Yang, adăugând că lansarea ar fi putut servi și la testarea unor sisteme de rachete îmbunătățite.

China încearcă, la rândul ei, să își facă auzită poziția în această dispută prin vocea ministrului de Externe, Wang Yi, aflat în această săptămână la Seul, care le-a cerut sud-coreenilor să nu aleagă între Beijing și Washington.

Wang Yi a susținut totodată că Statele Unite ar trebui să renunțe la politica lor „ostilă” față de Coreea de Nord, considerând că o astfel de schimbare ar putea contribui la reducerea tensiunilor din Peninsula Coreeană.