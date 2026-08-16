 Armata Coreei de Sud a tras focuri de avertisment după ce mai mulți soldați nord-coreeni au trecut granița militară | adevarul.ro
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Armata Coreei de Sud a tras focuri de avertisment după ce mai mulți soldați nord-coreeni au trecut granița militară

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Armata Coreei de Sud a tras focuri de avertisment după ce mai mulți soldați nord-coreeni au trecut linia de demarcație militară (MDL) din zona demilitarizată care separă cele două state, relatează agenția Yonhap, citând o sursă militară.

Granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud FOTO Shutterstock
Granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud FOTO Shutterstock

Incidentul s-a produs săptămâna trecută în sectorul estic al zonei demilitarizate, iar potrivit informațiilor publicate de Yonhap, militarii nord-coreeni au revenit pe teritoriul propriei țări după intervenția forțelor sud-coreene, relatează Agerpres citând agenția amintită.

Autoritățile de la Seul apreciază că soldații nord-coreeni efectuau o patrulare și ar fi trecut linia de demarcație militară fără intenții ostile evidente, iar după retragerea acestora, nu au fost observate activități neobișnuite în zonă.

Incidentul reprezintă prima încălcare a liniei de demarcație militară de către armata nord-coreeană înregistrată în acest an.

Astfel de incidente au avut loc însă de 17 ori pe parcursul anului trecut, potrivit datelor citate de Yonhap.

Totul s-a întâmplat într-un context sensibil, la doar o zi după ce președintele sud-coreean Lee Jae-myung și-a reiterat apelul la dialog cu Phenianul și la transformarea armistițiului care a pus capăt ostilităților din Războiul din Coreea într-un acord de pace permanent.

Din punct de vedere tehnic, Coreea de Nord și Coreea de Sud se află în stare de război, deoarece conflictul din perioada 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistițiu, nu prin semnarea unui tratat de pace.

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