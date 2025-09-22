Kim Jong Un, dispus să discute că Statele Unite, dacă acestea renunţă să ceară denuclearizarea ţării

Președintele nord-coreean Kim Jong Un s-a declarat deschis să reia contactul cu Statele Unite dacă acestea din urmă renunţă să ceară ca Phenianul să îşi abandoneze programul său de arme nucleare, a relatat luni presa de stat nord-coreeană, citată de AFP.

„Dacă Statele Unite abandonează obsesia lor delirantă cu denuclearizarea şi, recunoscând realitatea, doresc cu adevărat să coexiste paşnic cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem aşeza în faţa lor", a declarat Kim, potrivit agenţiei de presă KCNA, scrie Agerpres.

Liderul nord-coreean a adăugat:

„Personal, am amintiri plăcute despre actualul preşedinte american, Donald Trump".

Phenianul a efectuat şase teste nucleare între 2006 şi 2017 şi de atunci a continuat să-şi dezvolte arsenalul, în ciuda sancţiunilor internaţionale severe.

Coreea de Nord îşi justifică programul nuclear militar prin ameninţările cu care susţine că se confruntă din partea Statelor Unite şi a aliaţilor săi, inclusiv a Coreei de Sud. În ianuarie, Kim Jong Un a declarat că acest program va continua „pe termen nelimitat”.

Donald Trump, despre Kim Jong Un: „Tip inteligent”

Trump, care a avut o serie rară de întâlniri cu Kim Jong Un în timpul primului său mandat, şi-a arătat disponibilitatea, de la revenirea la putere în ianuarie, de a relua contactul cu liderul nord-coreean, pe care l-a descris ca fiind un „tip inteligent”.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la un summit istoric la Singapore în iunie 2018, al doilea la Hanoi în Vietnam în februarie 2019 şi ultima dată la frontiera intercoreeană în iunie 2019.

Întâlnirile nu au dus la niciun progres către denuclearizarea finală a Phenianului.

Amintim că, în iunie, Coreea de Nord a refuzat să accepte o scrisoare trimisă de preşedintele american Donald Trump lui Kim Jong Un. Potrivit NK News, portalul național de știri, scrisoarea a fost trimisă cu intenţia de a relua dialogul bilateral suspendat de câţiva ani.