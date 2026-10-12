 Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice către Marea Japoniei | adevarul.ro
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Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice către Marea Japoniei

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Coreea de Nord a lansat „mai multe rachete balistice” către Marea Japoniei, a afirmat luni, 12 octombrie, armata sud-coreeană.

Iranul a testat rachete balistice în cursul unor exercitii militare FOTO via News.ro
Foto: via News.ro

„Armata noastră a detectat mai multe rachete balistice lansate din regiunea Phenian către Marea de Est în jurul orei 09:20 (00:20 GMT)”, a indicat Statul Major interarme sud-coreean într-un comunicat, folosind denumirea coreeană pentru Marea Japoniei, scrie Agerpres.

Armata raportase iniţial un „proiectil neidentificat”. Aceasta a precizat că îşi intensifică „supravegherea şi vigilenţa în faţa unor posibile lansări suplimentare”.

Coreea de Nord a început să exerseze atacuri masive care combină sisteme fără pilot cu armament convențional, folosind o tactică deja utilizată în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și în Orientul Mijlociu. În septembrie, Coreea de Nord a desfășurat pentru prima dată astfel de exerciții.

Pe 20 septembrie, Phenianul a anunțat că a lansat două rachete hipersonice.

Astfel de rachete, proiectate să zboare cu o viteză de cel puțin cinci ori mai mare decât viteza sunetului, pot depăși sistemele de apărare antiaeriană datorită vitezei și capacității de a-și schimba traiectoria de zbor. Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, care a asistat la testare, a numit aceste rachete întruchiparea unei tehnologii „ultramoderne”.

Totuși, Kim a stabilit recent modernizarea forțelor armate nord-coreene drept una dintre prioritățile-cheie, chiar dacă, în paralel, continuă dezvoltarea programului de arme nucleare.

Cooperarea militară tot mai strânsă cu Rusia contribuie la accelerarea acestor eforturi, inclusiv prin utilizarea rachetelor nord-coreene în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În iunie 2024, dictatorul rus Vladimir Putin și Kim au semnat un tratat de parteneriat strategic cuprinzător, care a deschis calea pentru desfășurarea trupelor nord-coreene în războiul împotriva Ucrainei.

De asemenea, Coreea de Nord a trimis muncitori și ingineri la întreprinderi rusești producătoare de drone.

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