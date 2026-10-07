Prețul gramului de aur, 7 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu aproape 3 lei

Prețul gramului de aur a scăzut miercuri, 7 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 633,0241 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 635,8864 lei.

Aurul s-a ieftinit cu 3 leiâ Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru miercuri, 7 octombrie, un preț de 633,0241 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 2,8623 lei față de ziua precedentă. Marți, 6 octombrie, gramul de aur era cotat la 635,8864 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de 5 octombrie, când un gram de aur era evaluat de BNR la 635,9834 lei. Valoarea stabilită miercuri este cu 2,9593 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. Pe 5 octombrie, un gram de aur era cotat la 635,9834 lei, iar pe 6 octombrie valoarea a coborât ușor, la 635,8864 lei. Miercuri, 7 octombrie, cotația a scăzut mai accentuat, până la 633,0241 lei.

Cotația gramului de aur

7 octombrie 2026: 633,0241 lei

6 octombrie 2026: 635,8864 lei

5 octombrie 2026: 635,9834 lei

Cursul maxim al gramului de aur este de 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim al gramului de aur este de 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.