Premiul Nobel pentru Chimie 2026: Henri B. Kagan și Kenso Soai, câștigători pentru o descoperire esențială în sinteza organică

Premiul Nobel pentru Chimie din 2026 a fost acordat cercetătorilor Henri B. Kagan și Kenso Soai, pentru descoperirile privind efectele neliniare și autocataliza în sinteza organică asimetrică. Cercetările lor au contribuit la explicarea unui fenomen esențial pentru chimia vieții: de ce organismele folosesc aproape exclusiv una dintre cele două forme „în oglindă” ale anumitor molecule.

Premiul Nobel pentru Chimie 2026. Foto: Facebook

Anunțul a fost făcut miercuri de Academia Regală Suedeză de Științe.

Multe molecule organice pot exista în două variante care au aceeași formulă chimică, dar sunt imagini în oglindă una față de cealaltă. Fenomenul este cunoscut sub numele de chiralitate.

Un exemplu important îl reprezintă aminoacizii. În natură există cele două forme posibile, însă proteinele organismelor vii folosesc în principal una singură. Această caracteristică, numită homochiralitate, a reprezentat mult timp una dintre întrebările importante ale chimiei.

Henri B. Kagan a făcut un pas important în 1986, când a demonstrat că anumite reacții chimice pot produce un dezechilibru între cele două molecule aflate în relație de imagine în oglindă. Rezultatul a arătat că nu este obligatoriu ca o reacție să producă cele două forme în proporții egale.

Kenso Soai a dus cercetarea mai departe. În 1995, el a descris o reacție cu potențial autocatalitic care putea favoriza apariția uneia dintre formele chirale.

În 2003, Soai a demonstrat experimental o reacție în care se forma practic o singură variantă dintre cele două molecule oglindite posibile. Potrivit Comitetului Nobel, performanța a oferit un model important pentru înțelegerea modului în care ar putea apărea homochiralitatea.

Controlul formei unei molecule este esențial în numeroase domenii ale chimiei, în special în dezvoltarea medicamentelor. Cele două variante oglindite ale aceleiași molecule pot interacționa diferit cu organismele vii, astfel încât obținerea formei potrivite poate fi decisivă pentru efectul unei substanțe.

Cercetările lui Kagan și Soai au oferit chimiștilor noi instrumente pentru a controla astfel de reacții și pentru a înțelege mai bine mecanismele prin care poate apărea asimetria chimică.

Premiul din 2026 recompensează astfel cercetări care au contribuit la explicarea uneia dintre particularitățile fundamentale ale chimiei vieții și care au avut consecințe importante pentru sinteza organică, inclusiv pentru producerea unor substanțe utilizate în industria farmaceutică.