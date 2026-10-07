 Motorina poate ajunge la 12 lei pe litru după incidentele cu drone din Marea Neagră. Avertismentul unui analist economic | adevarul.ro
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Motorina poate ajunge la 12 lei pe litru după incidentele cu drone din Marea Neagră. Avertismentul unui analist economic

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Incidentele cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră pot pune presiune suplimentară pe prețul motorinei, prin majorarea costurilor de asigurare și transport. Într-o piață deja tensionată, litrul de motorină ar putea ajunge la 12 lei, avertizează analiștii.

Pompă de carburanţi
Motorina ar putea ajunge la 12 lei Foto: arhivă

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră au introdus un cost suplimentar pentru transportatorii care continuă să opereze în regiune: asigurarea împotriva riscului de război.

Potrivit analiștilor Frames, o poliță obișnuită pentru transportul maritim costa, în condiții normale, aproximativ 0,2%-0,5% din valoarea încărcăturii, inclusiv transportul și asigurarea. La aceasta se adaugă polița pentru riscul de război, al cărei cost a crescut puternic pe fondul atacurilor și al extinderii zonelor considerate cu risc ridicat.

În cazul mărfurilor care mai circulă prin Marea Neagră, primele de risc au ajuns la 10-15 dolari pe tonă pentru anumite produse, iar costul total al asigurării poate ajunge la 1%-2% din valoarea mărfii, de câteva ori peste nivelurile obișnuite.

„Situația se agravase deja înainte de atacurile din octombrie. În septembrie, piața londoneză de asigurări maritime a extins zona de risc ridicat la întreaga Mare Neagră, cu excepția apelor teritoriale ale statelor riverane. Iar pentru o singură cursă de șapte zile, primele pentru riscul de război pot adăuga sute de mii de dolari la costul unei nave. După ce dronele au lovit și lângă o platformă românească, este greu de crezut că asigurătorii vor reduce aceste prime”, spune Adrian Negrescu.

Cât poate adăuga riscul de război la un litru de motorină

Efectul poate fi estimat pornind de la prețul motorinei pe piața internațională. La un nivel de peste 1.600 de dolari pe tonă, o creștere a costului asigurării de la 0,2%-0,5% la 1%-2% înseamnă un cost suplimentar estimat la aproximativ 13-29 de dolari pentru fiecare tonă de motorină.

O tonă de motorină înseamnă aproximativ 1.200 de litri. Costul suplimentar al asigurării ajunge astfel la circa 5-12 cenți pe litru, iar după aplicarea TVA impactul poate ajunge la aproximativ 6-15 bani pe litru.

Pare puțin, dar este doar prima verigă. La asigurare se adaugă navlurile mai mari cerute de armatorii care mai acceptă cursele, ocolurile pe rute mai lungi și mai sigure și întârzierile în aprovizionare. Toate împreună se adună în prețul de la pompă, într-o piață care era deja sub presiune”, afirmă Adrian Negrescu.

Motorina este deja la un nivel foarte ridicat

Presiunea suplimentară generată de incidentele din Marea Neagră apare într-un moment în care piața produselor petroliere este deja tensionată.

Potrivit datelor prezentate în analiză, petrolul Brent este cu 52% mai scump decât în urmă cu un an și a crescut cu 21% numai în ultima lună. În cazul motorinei, cotațiile Platts au trecut de 1.600 de dolari pe tonă pentru motorina standard, aproape dublu față de nivelurile din 2024.

România este expusă în mod direct acestor evoluții, deoarece producția internă de carburanți nu acoperă integral consumul, iar diferența trebuie asigurată prin importuri.

În esență, prețul motorinei s-a decuplat, măcar parțial, de prețul petrolului. Barilul de țiței nu mai este singurul factor care contează. Contează volumele disponibile, produsele rafinate și presiunea pe rafinare la nivel global, regional și național. Când marfa e puțină, fiecare risc în plus pe drumul ei se vede imediat în preț”, spune Adrian Negrescu.

Motorina costă deja aproape 11 lei pe litru

La începutul lunii octombrie, motorina ajunsese să coste aproape 11 lei pe litru în marile orașe. Prețul este ținut parțial sub control de reducerea accizei, însă această măsură este programată să expire pe 15 octombrie.

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Eliminarea reducerii ar putea adăuga aproximativ 85 de bani la prețul unui litru de carburant. În aceste condiții, orice creștere suplimentară venită din piața internațională, din costurile de transport sau din asigurarea mărfurilor poate împinge prețul spre pragul de 12 lei pe litru.

Incidentele din Marea Neagră nu sunt, prin urmare, singurul factor care poate determina o nouă scumpire. Ele se suprapun peste costuri ridicate ale produselor petroliere, presiuni asupra transportului și o piață în care oferta disponibilă este deja mai greu de asigurat.

Atacurile cresc costurile pentru navele care mai circulă

Riscul nu se limitează la costul asigurării. Armatorii care acceptă să opereze în zone cu risc ridicat pot solicita tarife mai mari pentru transport, iar unele nave pot evita anumite rute, ceea ce prelungește transportul și crește costurile de aprovizionare. În cazul produselor petroliere, orice majorare a costului de aducere a mărfii în România poate ajunge, în cele din urmă, în prețul plătit la pompă.

Presiunea poate fi amplificată de dependența de importuri și de evoluția cursului valutar, în condițiile în care produsele petroliere sunt tranzacționate pe piețele internaționale în dolari. Incidentele din Marea Neagră adaugă astfel un nou risc unei piețe în care motorina este deja foarte scumpă.

Costurile suplimentare de asigurare, transport și aprovizionare pot împinge prețul carburantului spre 12 lei pe litru, în special dacă se suprapun cu eliminarea reducerii de acciză și cu menținerea cotațiilor ridicate pentru produsele petroliere.

La acestea se pot adăuga întârzierile, costurile suplimentare de securitate și eventualele perturbări ale fluxurilor comerciale.

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Foto: Frames
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Foto: Frames

În cazul produselor petroliere, orice majorare a costului de aducere a mărfii în România poate ajunge în prețul final, mai ales atunci când importurile sunt necesare pentru acoperirea consumului intern.

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România intră în această perioadă cu o marjă redusă de protecție

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât România nu dispune în acest moment de suficientă producție internă pentru a izola piața de evoluțiile externe.

Rafinăria Petrotel nu a fost redeschisă, iar lipsa unor volume suplimentare produse local menține presiunea asupra importurilor. În același timp, orice perturbare a transportului maritim din Marea Neagră poate avea consecințe asupra costurilor de aprovizionare.

În această situație, o intervenție administrativă asupra prețurilor nu ar rezolva problema costurilor de la baza lanțului. Dacă prețurile sunt menținute artificial sub nivelul la care importatorii și distribuitorii își pot acoperi costurile, există riscul ca oferta să fie redusă.

Riscul din Marea Neagră ajunge în economie

O eventuală creștere a prețului motorinei nu se oprește la pompă. Motorina este utilizată pentru transportul rutier de mărfuri, astfel că o creștere a costurilor pentru transportatori se poate transmite ulterior în prețul alimentelor, al produselor industriale și al serviciilor.

În cazul României, efectul poate fi amplificat de dependența de importuri și de evoluția cursului valutar, deoarece produsele petroliere sunt tranzacționate pe piețele internaționale în dolari.

Astfel, atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră adaugă un nou risc unei piețe în care motorina este deja foarte scumpă. Costurile suplimentare de asigurare, transport și aprovizionare pot împinge prețul carburantului spre 12 lei pe litru, în special dacă se suprapun cu eliminarea reducerii de acciză și cu menținerea cotațiilor ridicate pentru produsele petroliere.

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