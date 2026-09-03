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Paradis turistic, folosit ca rută pentru ocolirea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei

Război în Ucraina
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Maldivele ar fi devenit o rută de tranzit pentru sute de milioane de dolari în produse occidentale supuse restricțiilor, destinate Rusiei, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Mărfurile ar fi transportate prin aeroportul din Malé și apoi expediate cu avionul către Moscova, oferind o nouă modalitate de eludare a sancțiunilor impuse Rusiei după invazia pe scară largă a Ucrainei.

Economia Maldivelor depinde în mare măsură de turism
Economia Maldivelor depinde în mare măsură de turism/FOTO:Arhiva

„Acest lucru arată că există canale eficiente mult în afara suspecților obișnuiți”, a declarat Pavlo Șkurenko, cercetător în domeniul sancțiunilor la Kyiv School of Economics Institute, referindu-se la ruta identificată în investigație.

Cum ar funcționa ruta Malé-Moscova

Potrivit The Wall Street Journal, mărfurile pleacă inițial de la furnizori din Statele Unite, Europa sau China. În documente, acestea sunt adesea prezentate ca fiind vândute unor cumpărători din țări terțe.

Produsele sunt apoi transportate cu zboruri comerciale către Malé, unde rămân în zona de tranzit a aeroportului, fără să fie importate oficial în Maldive.

Companii locale, printre care Freight Care și Go Investment, ar contribui la organizarea transferului mărfurilor prin Aeroportul Internațional Velana. Documente de transport și declarații ale unor oficiali occidentali, citate de publicația americană, indică faptul că firmele s-ar ocupa de documentație și de transferul încărcăturii între aeronavele care sosesc în Malé și avioanele companiei Aeroflot cu destinația Moscova.

Odată ajunse în Malé, mărfurile ar primi un nou document de transport pentru zborul către aeroportul Șeremetievo din Moscova.

Noul document nu ar mai identifica exportatorul inițial, ci ar indica un importator rus drept destinatar. În acest fel, produsele rămân în regim de tranzit și nu sunt înregistrate oficial ca importuri în Maldive, în timp ce controalele vamale sunt limitate.

Hussain Waheed, directorul general al Freight Care, a confirmat pentru The Wall Street Journal că firma sa a gestionat mărfuri aflate în tranzit prin Malé către Rusia. El a negat însă că societatea ar fi știut că unele dintre produse ar putea fi utilizate la fabricarea de arme.

„Nu susținem niciun război”, a declarat Waheed.

În cazul companiei Go Investment, adresa înregistrată oficial ar conduce la un mic magazin de electronice în care mai multe firme ar fi fost înregistrate la aceeași adresă. Persoana indicată în registrul comercial drept director general sau membru al consiliului de administrație nu a răspuns solicitării de comentarii, potrivit publicației.

Ce produse ar ajunge în Rusia

Printre mărfurile despre care The Wall Street Journal relatează că ar fi fost transportate prin această rută se numără microcipuri, instrumente optice, șuruburi și nituri de înaltă rezistență utilizate în industria aerospațială, precum și componente pentru aeronave.

Unele dintre aceste produse pot avea utilizări civile, însă o parte dintre ele pot fi folosite și în domeniul militar.

Un exemplu prezentat de publicație datează din mai 2024. Echipamente vândute de o companie germană unui cumpărător din Kârgâzstan au fost transportate de la Düsseldorf la Malé. Ulterior, mărfurile ar fi fost încărcate într-un avion Aeroflot cu destinația Moscova. Al doilea document de transport indica un importator rus și nu mai menționa furnizorul german inițial.

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Volumul acestui tip de comerț ar fi însă redus în comparație cu cele aproximativ 15 miliarde de dolari în produse supuse restricțiilor care ajung anual în Rusia prin rute mai importante, precum China, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Datele privind importurile colectate de compania americană de cercetare ImportGenius arată că valoarea importurilor rusești din Maldive a crescut de la mai puțin de 7 milioane de dolari în 2021 la peste 630 de milioane de dolari în 2022, anul în care Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

William George, directorul de cercetare al companiei, a declarat că cifrele ar putea subestima volumul real al comerțului dintre Rusia și Maldive. Moscova a început să restricționeze accesul la o parte dintre aceste date în 2024, iar în 2025 accesul la informațiile privind importurile ar fi fost blocat complet, potrivit The Wall Street Journal.

Ultima valoare cunoscută pentru 2024 era de aproximativ 160 de milioane de dolari.

Turismul și relațiile comerciale cu Rusia

Economia Maldivelor depinde în mare măsură de turism, țara având puține alte sectoare industriale importante. În ultimii ani, însă, creșterea comerțului cu Rusia ar fi devenit o sursă suplimentară de venit.

Relațiile cu Moscova sunt importante și pentru industria turistică. Cetățenii ruși reprezintă al doilea cel mai numeros grup de turiști străini din Maldive, după cetățenii chinezi.

Potrivit unor oficiali occidentali citați de The Wall Street Journal, Statele Unite și mai multe state membre ale Uniunii Europene au intensificat presiunile asupra autorităților din Maldive pentru închiderea acestei rute.

Guvernul Maldivelor și compania care administrează aeroporturile din țară nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale publicației americane.

Legătura lui Serghei Lavrov cu Maldivele

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, are o legătură neobișnuită și de lungă durată cu regiunea.

În perioada în care studia relații internaționale la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova (MGIMO), Lavrov a învățat limba dhivehi, vorbită în Maldive, precum și sinhala, engleza și franceza.

Într-un articol publicat pe 31 august pe site-ul Ministerului rus pentru Dezvoltarea Extremului Orient și Arcticii, Lavrov a afirmat că activitatea NATO în cadrul operațiunii Arctic Sentry, desfășurată în apropierea granițelor nordice ale Rusiei, reprezintă o „amenințare directă” la adresa securității Moscovei și ar putea avea „consecințe potențial dezastruoase”.

Lavrov a acuzat Occidentul că încearcă să submineze drepturile Rusiei prin sancțiuni financiare și economice pe care le-a calificat drept „ilegale”.

În paralel, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care, potrivit informațiilor disponibile la 30 august, ar putea viza până la 1.600 de persoane și entități.

Lavrov a prezentat regiunea arctică drept un viitor coridor comercial și de exploatare a resurselor pentru Rusia și partenerii săi din afara Occidentului, inclusiv China și India.

Strategia face parte din eforturile Moscovei de a dezvolta rute comerciale alternative și de a reduce impactul sancțiunilor occidentale asupra economiei ruse.

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