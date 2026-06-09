UE pregătește al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: sunt vizate aproape 90 de bănci, industria cripto şi petrolul

Uniunea Europeană a propus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cu accent pe sistemul bancar, rețelele de criptomonede și lanțurile de aprovizionare din sectorul energetic și industrial, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Măsurile fac parte din al 21-lea pachet de sancțiuni adoptat de la începutul invaziei ruse în Ucraina și vizează extinderea presiunii economice asupra Moscovei.

Propunerea urmează să fie discutată de ambasadorii statelor membre ale UE, iar adoptarea finală necesită unanimitate.

Aproape 90 de bănci vizate, peste 100 în total pe lista sancțiunilor

Noul pachet prevede listarea a aproximativ 170 de persoane fizice și juridice, dintre care aproape 90 sunt instituții bancare. Dacă măsurile vor fi adoptate, numărul total al băncilor sancționate de UE ar depăși 100, adică mai mult de jumătate din cei 213 creditori ruși conectați la sistemul financiar internațional.

Instituțiile vizate ar urma să fie supuse înghețării activelor, interdicțiilor de călătorie și restricțiilor de tranzacționare. Potrivit declarațiilor oficiale, este vorba despre cel mai amplu val de sancțiuni bancare inclus într-un singur pachet de până acum.

„Intenționăm să dăm o lovitură grea sectorului financiar rusesc, impunând înghețarea activelor la aproape 90 de bănci și interdicții suplimentare de tranzacționare la peste 30 de bănci din Rusia și din alte țări terțe”, a declarat Kaja Kallas într-o postare publicată pe platforma X.

Rețelele financiare alternative ale Rusiei, în atenția Bruxelles-ului

Sancțiunile occidentale au afectat deja în mod semnificativ sistemul bancar rus, după ce principalele instituții financiare au fost deconectate în 2022 de la sistemul internațional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), utilizat pentru transferuri financiare globale securizate.

Cu toate acestea, oficialii europeni susțin că firmele rusești au dezvoltat rețele alternative de intermediari financiari și bănci mai mici pentru a continua tranzacțiile comerciale și a ocoli restricțiile existente, scrie Reuters.

Măsuri extinse pe zona crypto și platforme din țări terțe

Noul pachet include și restricții asupra a 11 platforme de criptomonede considerate că facilitează evitarea sancțiunilor. În total, aproximativ 35 de instituții financiare ar putea fi vizate de interdicții de tranzacționare, inclusiv unele entități din afara Rusiei.

Ursula von der Leyen a declarat că UE pregătește și mecanisme suplimentare pentru limitarea utilizării serviciilor cripto în țări terțe care ar putea facilita eludarea sancțiunilor.

„Vom introduce posibilitatea unei interdicții totale în țări terțe pentru serviciile de active cripto. Aceasta va acționa ca un factor de descurajare puternic pentru țările care găzduiesc platforme ce ajută Rusia să se sustragă sancțiunilor noastre”, a afirmat aceasta.

Presiune economică suplimentară pe sectorul energetic și industria de apărare

Comisia Europeană propune menținerea plafonului de preț pentru petrol la nivelul actual de aproximativ 44,10 dolari pe baril, pentru o perioadă de șase luni, în încercarea de a limita veniturile Rusiei din exporturile energetice. Măsura este menită să evite creșterea veniturilor în contextul volatil al pieței globale.

În paralel, pachetul include noi restricții privind transportul și revânzarea gazului natural lichefiat (LNG), extinderea listei de nave din „flota din umbră” a Rusiei cu încă 30 de unități, precum și includerea unor comercianți de petrol și a unei rafinării dintr-o țară terță.

De asemenea, vor fi introduse restricții pentru prima dată asupra importurilor de pește și asupra schimburilor de aliaje metalice de înaltă performanță, utilizate în industria aerospațială și de apărare.

Semnale de presiune economică în Rusia

Noile sancțiuni vin în contextul în care creșterea economică a Rusiei a încetinit semnificativ, la aproximativ 1% anul trecut, față de 4,9% în anul anterior, potrivit datelor citate de oficiali europeni.

Analiștii Institutului rus TsMAKP au avertizat în mai multe rânduri asupra riscului unei crize bancare latente, în timp ce Banca Centrală a Rusiei susține că sistemul financiar rămâne stabil.

Viceguvernatorul Băncii Centrale, Filipp Gabunia, a declarat recent că nu există semne imediate ale unei crize bancare, iar restructurările de credite s-au stabilizat.