Peste 600 de navigatori, majoritatea români, au stabilit un nou record mondial în Kefalonia, Grecia, unde au participat la cea mai mare lecție de teorie nautică. Evenimentul, organizat de un român, a reunit 107 ambarcațiuni, transformând golful Antisamos într-un spectaculos punct de întâlnire pentru pasionații de sailing.

Sutele de ambarcațiuni adunate în golf Foto: FB Acron Antisamos şi UnSail - O Legenda pe Apa

Imaginea flotilei aliniate perfect a atras atenția inclusiv în afara comunității nautice, potrivit Știrilor ProTV.

Organizatorul evenimentului, Cristian Uncescu, spune că fotografiile au părut atât de impresionante încât mulți au crezut că sunt generate artificial.

„Foarte mulți oameni au crezut că este făcută poza cu AI-ul”, a declarat acesta, adăugând că numărul mare de bărci „a speriat pe toată lumea”.

Potrivit organizatorului, chiar și autoritățile locale au remarcat impactul evenimentului, iar primarul insulei le-a mulțumit pentru promovarea zonei.

Recordul a fost obținut după o lecție de navigație desfășurată simultan pentru 632 de participanți, timp de aproximativ 30 de minute. Printre cei prezenți s-a aflat și Tudor Ștefan, skipper român, care a descris experiența drept „extraordinară”.

„Te duci în locuri în care nu poți ajunge decât cu barca”

Pasionat de navigație de câțiva ani, acesta spune că vacanțele pe velier oferă experiențe imposibil de replicat în turismul tradițional: „Te duci în locuri în care nu poți ajunge decât cu barca”, inclusiv în golfuri izolate și pe plaje pustii.

Ideea festivalului i-a aparținut lui Cristian Uncescu și a pornit dintr-o experiență personală. Organizatorul a povestit că, după o vacanță petrecută pe mare alături de soția sa, și-a propus să creeze cel mai mare festival nautic din lume.

„Îmi place atât de mult acolo încât o să strângem 100 de bărci”, și-a spus atunci organizatorul, care visa la participarea a aproximativ 1.000 de oameni.

Performanța vine într-un context în care navigația de agrement devine tot mai populară în România. Potrivit datelor prezentate la eveniment, peste 90.000 de români dețin certificate internaționale de conducător de ambarcațiuni de agrement, iar în țară sunt înmatriculate peste 27.000 de astfel de ambarcațiuni.