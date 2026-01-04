search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
China cere SUA eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro și soluționarea crizei din Venezuela prin dialog

Ministerul chinez al Afacerilor Externe a transmis, duminică dimineață, că Statele Unite trebuie să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, și să rezolve situația din Venezuela prin dialog și negocieri.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, diplomația chineză a subliniat că Washingtonul ar trebui să asigure securitatea personală a celor doi, susținând că transferarea lor forțată reprezintă o încălcare a dreptului internațional.

Anterior, sâmbătă, China a condamnat ferm intervenția Statelor Unite în Venezuela, într-o declarație a Ministerului de Externe formulată în termeni duri. Purtătorul de cuvânt al instituției a afirmat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Beijingul este „profund șocat” de ceea ce a numit „folosirea flagrantă a forței de către SUA împotriva unui stat suveran” și de acțiunea îndreptată împotriva președintelui venezuelean.

Totodată, autoritățile chineze au anunțat că și-au avertizat cetățenii să evite călătoriile în Venezuela în perioada următoare, invocând deteriorarea situației de securitate. Informația a fost transmisă de agenția de presă de stat Xinhua, care citează o declarație a Ministerului chinez de Externe.

