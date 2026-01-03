Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu liderul Venezuelei

Soția președintelui venezuelean Nicolas Maduro, Cilia Flores, a ajuns în centrul atenției internaționale după ce președintele american Donald Trump a anunțat că liderul de la Caracas și Prima Doamnă a Venezuelei au fost capturați în urma unui atac „la scară largă” al Statelor Unite asupra Venezuelei, relatează NDTV.

Potrivit declarațiilor lui Donald Trump, operațiunea a avut loc sâmbătă, iar Nicolas Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară. Liderul american nu a oferit însă detalii suplimentare despre modul în care a fost desfășurată operațiunea sau despre locul în care se află cei doi.

Explozii și zgomotul avioanelor au fost auzite timp de aproximativ 90 de minute în Caracas, începând cu ora locală 2.00 (8.00, ora României). Anunțul lui Trump privind capturarea lui Maduro a fost făcut la aproximativ trei ore după aceste evenimente.

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că autoritățile de la Caracas nu cunosc locul unde se află Nicolas Maduro sau Cilia Flores și a cerut „dovezi imediate că sunt în viață”.

Surse americane au declarat pentru CBS News că președintele venezuelean ar fi fost capturat de membri ai Delta Force, una dintre cele mai importante unități de operațiuni speciale ale armatei SUA.

Cine este Cilia Flores

Cilia Flores s-a născut la 15 octombrie 1956, în Tinaquillo, un mic oraș din nord-vestul Venezuelei. A fost cea mai mică dintre șase frați și a crescut într-o familie modestă, într-o casă din cărămidă de lut. Tatăl său era comerciant ambulant, iar familia s-a mutat ulterior la Caracas în căutarea unor oportunități mai bune.

La Caracas, Flores a urmat cursurile unei universități private, unde a studiat dreptul penal. În perioada studenției, nu manifesta un interes deosebit pentru politică, lucrând cu jumătate de normă într-o secție de poliție, unde transcria declarațiile martorilor. În acea perioadă, s-a căsătorit cu un detectiv de poliție, cu care a avut trei fii.

După obținerea diplomei, a lucrat timp de aproape un deceniu ca avocat al apărării într-o firmă privată.

De la copilăria săracă la una dintre cele mai influente figuri ale regimului

Ascensiunea sa publică a început după ce a devenit avocata lui Hugo Chávez, fostul președinte al Venezuelei. Ulterior, Flores a ocupat funcții-cheie în stat, inclusiv cea de procuror general. De-a lungul timpului, criticii au numit-o „Lady Macbeth”, în timp ce ea s-a autointitulat „Prima luptătoare revoluționară”.

Intrarea sa în politică a fost marcată de evenimentele din 1989, cunoscute sub numele de Caracazo, când protestele violente generate de creșterea prețului combustibilului au zguduit capitala. Flores a declarat ulterior că acel moment i-a trezit o „chemare revoluționară”.

Aceleași evenimente l-au influențat și pe Hugo Chávez, care a încercat o lovitură de stat în 1992. Impresionată de acesta, Flores i-a trimis o scrisoare în care s-a oferit să-i fie avocată, iar Chávez a acceptat. De atunci, ea a devenit unul dintre consilierii săi apropiați.

Relația cu Nicolas Maduro

Cilia Flores și Nicolas Maduro s-au cunoscut în anii 1990, în contextul mișcării politice chaviste, pe când Flores îl apăra pe Hugo Chávez, iar Maduro era unul dintre aliații săi apropiați. Relația dintre cei doi s-a consolidat în timp, iar Maduro a descris-o ulterior pe Flores ca având un „caracter aprins”, precizând că el a fost cel care a făcut primul pas.

Ambii se aflau în proces de divorț de foștii parteneri, iar relația lor a devenit publică în anii următori. În 2012, Hugo Chávez a numit-o pe Flores procuror general. După moartea acestuia, în martie 2013, Maduro a câștigat alegerile prezidențiale.

Câteva luni mai târziu, în iulie 2013, Nicolas Maduro și Cilia Flores s-au căsătorit oficial, aceasta devenind Prima Doamnă a Venezuelei și una dintre cele mai influente figuri din cercul de putere de la Caracas.