Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
Vicepreședintele Delcy Rodríguez preia conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro

Publicat:

Curtea Supremă din Venezuela a ordonat, sâmbătă, vicepreşedintei Delcy Rodríguez să asigure interimatul puterii, după capturarea de către Statele Unite a preşedintelui Nicolás Maduro, notează CNN. 

Vicepreședintele Delcy Rodríguez preia conducerea Venezuelei. FOTO: X / Alejandro Rodriguez Carrizos
Camera constituţională a Curţii a hotărât „că Rodríguez îşi asumă şi exercită în calitate de responsabil toate atribuţiile, îndatoririle şi puterile inerente funcţiei de preşedinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a garanta continuitatea administrativă şi apărarea integrală a naţiunii”.

Judecătorii nu l-au declarat încă pe Maduro definitiv absent, ceea ce ar fi dus la convocarea de alegeri anticipate în termen de 30 de zile.

Curtea va dezbate această chestiune pentru a „determina cadrul juridic aplicabil pentru a garanta continuitatea statului, administrarea guvernului şi apărarea suveranităţii în absenţa forţată a preşedintelui Republicii”, se precizează.

La câteva ore după arestarea lui Maduro și a soției acestuia, Cilia Flores, Rodríguez a prezidat o ședință a Consiliului Național de Apărare, înconjurată de miniștri și înalți oficiali, cerând eliberarea imediată a cuplului și condamnând intervenția militară a Statelor Unite. Vorbind în fața drapelului venezuelean, vicepreședintele a catalogat operațiunea de dimineață drept o violare flagrantă a dreptului internațional și a suveranității Venezuelei și a cerut guvernelor din America Latină să o condamne.

„Facem apel către popoarele Marii Patrii să rămână unite, pentru că ceea ce i s-a făcut Venezuelei poate fi făcut oricui. Acea folosire brutală a forței pentru a îndoi voința poporului poate fi aplicată oricărei țări”, a declarat Rodríguez, într-un mesaj transmis de canalul de stat VTV.

Cine este Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, în vârstă de 56 de ani, este originară din Caracas și are studii de drept la Universitatea Centrală a Venezuelei. De peste două decenii este una dintre figurile proeminente ale chavismului, mișcarea politică fondată de Hugo Chávez și condusă de Maduro după moartea acestuia în 2013. Alături de fratele ei, Jorge Rodríguez — președintele actual al Adunării Naționale — ea a deținut numeroase funcții de conducere încă din perioada lui Chávez, inclusiv cea de ministru al comunicațiilor și informațiilor și, ulterior, de ministru de externe.

În 2017, a devenit președinte al Adunării Constituante Naționale, organism care a extins puterile guvernului după victoria opoziției în alegerile legislative din 2015. În 2018, Maduro a numit-o vicepreședinte pentru al doilea său mandat, post pe care l-a păstrat și în cel de-al treilea mandat, început pe 10 ianuarie 2025, după alegerile controversate din 28 iulie 2024. Înainte de capturarea președintelui, Rodríguez a fost principala autoritate economică a Venezuelei și ministru al petrolului.

Opoziția venezueleană susține că alegerile din 2024 au fost frauduloase și că Maduro nu este un președinte legitim, argumentând că adevăratul câștigător a fost fostul ambasador Edmundo González Urrutia — opinie susținută de unele guverne din regiune.

Analistul constituțional José Manuel Romano a declarat pentru CNN că funcțiile deținute de Rodríguez o plasează ca o figură „extrem de proeminentă” în cadrul guvernului și o persoană în care președintele avea „încredere deplină”. Potrivit expertului, vicepreședintele este „o persoană orientată către rezultate, cu abilități puternice de conducere și influență semnificativă asupra întregului aparat guvernamental, inclusiv asupra Ministerului Apărării”.

La scurt timp după capturarea lui Maduro și înaintea discursului său în fața Consiliului Național de Apărare, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-o conferință de presă că secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu vicepreședintele venezuelean și că aceasta ar fi dispusă să colaboreze cu Washingtonul într-o „nouă fază” pentru Venezuela. Trump a spus că Rodríguez ar fi afirmat: „Vom face tot ce este nevoie”.

Comentariile lui Trump au surprins analiștii, unii considerând puțin probabil ca Rodríguez să facă concesii SUA, având în vedere profilul său considerat unul dintre cei mai duri și puternici actori din sistem. Unii experți sugerează că ascensiunea sa poate fi rezultatul unei înțelegeri preliminare între SUA și actori cheie pregătind un scenariu post-Maduro, în care ea ar servi temporar până la instalarea unui lider ales democratic.

În primele sale declarații după capturarea lui Maduro, Rodríguez nu a dat semne că ar renunța la poziția dură și, fără a face referire directă la afirmațiile lui Trump, a închis de fapt orice ușă unei colaborări cu Statele Unite. Într-un interviu telefonic matinal acordat postului VTV, vicepreședintele a spus că locul în care se află Maduro și Flores este necunoscut și a cerut dovezi că sunt în viață. Ulterior, în timpul ședinței Consiliului Național de Apărare, a intensificat retorica, condamnând operațiunea americană și insistând, în ciuda circumstanțelor, că Maduro rămâne președinte al Venezuelei.

„Există un singur președinte în această țară, și numele lui este Nicolás Maduro Moros”, a afirmat Rodríguez — cea mai vizibilă față a guvernului venezuelean în prezent.

