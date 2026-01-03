Video Haos în Venezuela: explozii și incendii zguduie capitala. Blackout în unele zone, pe fondul tensiunilor cu Washington

Explozii, zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, iar partea de sud a orașului a rămas fără energie electrică.

Locuitorii au observat, în primele ore ale dimineții de sâmbătă, avioane, fum și incendii, în special în sudul orașului, zona fiind situată în apropierea unei baze militare importante. În urma incidentelor, unele cartiere au rămas fără energie electrică, potrivit Reuters.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu incendii și nori de fum, însă locația exactă a exploziilor nu a putut fi confirmată.

Evenimentele au loc în contextul tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela. Președintele american Donald Trump a trimis o flotilă de război în Caraibe și a menționat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei, afirmând că zilele președintelui Nicolas Maduro „sunt numărate”.

Președintele Maduro a declarat joi, într-un interviu, că „sistemul de apărare națională garantează integritatea teritorială, pacea țării și suveranitatea tuturor teritoriilor Venezuelei”.

Până în prezent, nici autoritățile de la Washington, nici cele venezuelene nu au comentat exploziile semnalate la Caracas.

Statele Unite exercită presiuni asupra Caracasului de mai multe luni, acuzând administrația Maduro de implicare în trafic de droguri și ordonând atacuri împotriva unor nave presupuse implicate în traficul de droguri, soldate cu peste 100 de morți în Caraibe și Pacific.