„Înarmare la maximum”, îndeamnă Medvedev după evenimentele din Venezuela. „Bogătași îndrăzneți nu trebuie să modifice ordinea constituțională”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reacționat dur după capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA, susținând că doar arsenalul nuclear poate garanta protecția unei țări și cerând statelor să își întărească la maximum forțele armate.

Evenimentele recente din Venezuela au stârnit reacții puternice la Moscova. Sâmbătă, 3 ianuarie, Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual secretar adjunct al Consiliului de Securitate, a declarat că „doar arsenalul nuclear poate garanta protecția fiabilă a unei țări”.

În opinia sa, națiunile lumii trebuie să își consolideze forțele armate „la maximum” pentru a împiedica „bogătași îndrăzneți să modifice ordinea constituțională în căutarea petrolului sau a altceva”, notează Agerpres.

Totodată, Dmitri Medvedev a calificat acțiunea americană de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro și a partenerei sale, Cilia Flores, drept o „încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent”.

Autoritățile de la Moscova au criticat intervenția militară a Washingtonului, făcând apel la dialog pentru a preveni o escaladare suplimentară a tensiunilor.

Konstantin Kosacev, vicepreședintele Consiliului Federației Ruse, a subliniat lipsa unei justificări pentru operațiunea militară americană.

„Fără nicio îndoială, Venezuela nu a creat nicio amenințare la adresa Statelor Unite – nici militară, nici umanitară, nici criminală, nici legată de droguri”, a spus el, adăugând că astfel de acțiuni „nu au nicio bază substanțială” și că ordinea internațională trebuie să se bazeze pe dreptul internațional, nu pe „regulile impuse de țări individuale”.

Konstantin Kosacev Kosacev și-a exprimat totodată încrederea că majoritatea statelor se vor distanța de atacul SUA asupra Venezuelei și îl vor condamna, avertizând că o ordine stabilită prin forță și încălcarea dreptului internațional nu trebuie să prevaleze.

Declarațiile oficialilor ruși vin într-un context tensionat, după ce SUA au capturat liderul venezuelean și partenera sa, care sunt în drum spre Statele Unite pentru a fi judecați, eveniment care a generat reacții internaționale puternice și noi îngrijorări legate de stabilitatea regiunii.