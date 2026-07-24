 Trump spune că SUA și Iranul negociază încheierea războiului: „Sunt mai serioși decât i-am văzut până acum” | adevarul.ro
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Trump spune că SUA și Iranul negociază încheierea războiului: „Sunt mai serioși decât i-am văzut până acum”

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite și Iranul poartă discuții pentru negocierea unei încheieri a conflictului, dar a reiterat că Teheranul nu este încă pregătit pentru un acord, relatează Reuters.

Trump spune că Iranul tratează mai serios negocierile cu SUA. FOTO: AFP
Trump spune că Iranul tratează mai serios negocierile cu SUA. FOTO: AFP

Discutăm cu ei. Cred că sunt serioși. Cred că (...) sunt de departe mai serioși decât i-am văzut până acum, dar asta nu înseamnă că vom ajunge acolo. Vom vedea ce se întâmplă”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Declarațiile vin în contextul războiului cu Iranul, început de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie, și după luni de atacuri care au amplificat inclusiv tensiunile din regiunea Golfului și din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.

Trump a amenințat Iranul cu represalii

Cu doar câteva zile înainte de declarațiile privind negocierile, Trump amenința Teheranul cu represalii după moartea mai multor militari americani în regiune.

De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de multe ori pentru acea ucidere!”, a scris președintele american pe Truth Social.

Doi militari americani au fost uciși în Iordania în timp ce participau la apărarea împotriva atacurilor iraniene cu rachete balistice și drone, iar autoritățile verificau dacă rămășițele descoperite aparțin unui al treilea militar dat dispărut. În Irak, un alt militar american a murit în urma unei „detonări controlate” a unei drone iraniene.

Potrivit The Guardian, bilanțul militarilor americani morți de la începutul războiului ajunsese la 17.

Rusia și China, în atenția Washingtonului

Trump a declarat vineri și că nu crede că Rusia și China sunt implicate în conflict de partea Iranului. Președintele american susține că Xi Jinping și Vladimir Putin i-au dat asigurări că țările lor nu vor furniza arme Teheranului.

Putin mi-a spus că nici Rusia nu va vinde arme Iranului și cred că Rusia și China nu participă la conflictul din Iran”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a avertizat însă că o eventuală implicare militară sau furnizare de armament către Iran ar avea consecințe grave pentru Moscova și Beijing.

Dacă ar face acest lucru, ar fi foarte rău pentru ele. Cu siguranță nu ar fi în interesul lor”, a spus Trump.

Serviciile americane verifică, în același timp, dacă Rusia ar fi oferit Iranului informații despre ținte sau tehnologie pentru drone. Suspiciunile au apărut după atacuri iraniene asupra unor obiective ale CIA din regiunea Golfului, potrivit Reuters. Kremlinul a refuzat anterior să comenteze informațiile.

Statele Unite au sancționat în trecut persoane și companii din Rusia și China, acuzate că au sprijinit Iranul în achiziționarea de armament.

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