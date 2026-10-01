 Mirabela Grădinaru, în vizită la mai multe ONG-uri pentru sănătatea mintală și prevenirea adicțiilor la copii. S-a întâlnit și cu Prima Doamnă a Cehiei | adevarul.ro
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Foto Mirabela Grădinaru, în vizită la mai multe ONG-uri pentru sănătatea mintală și prevenirea adicțiilor la copii. S-a întâlnit și cu Prima Doamnă a Cehiei

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Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri seară, 30 septembrie, că partenera sa, Mirabela Grădinaru, a vizitat mai multe ONG-uri din Cehia care se ocupă de prevenirea și combaterea adicțiilor în rândul copiilor și tinerilor.

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Foto: Administrația Prezidențială

Cei doi s-au aflat într-o vizită oficială în Cehia, iar Mirabela Grădinaru a avut și o întâlnire bilaterală cu Prima Doamnă a Cehiei, Eva Pavlová.

„În paralel, Mirabela, dincolo de discuţiile cu Prima Doamnă, a vizitat nişte ONG-uri care se preocupă de aceleaşi lucruri, adicţiile, în special la copii şi tineri, infrastructura sau reţeaua public-privată din Cehia este cu câţiva ani înaintea noastră şi putem să învăţăm. Inclusiv un ONG făcut de comunitatea românească de aici”, a precizat Nicuşor Dan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea dintre Mirabela Grădinaru și Eva Pavlová a oferit ocazia unui schimb de idei despre temele și proiectele de interes pentru ambele Prime Doamne, cu accent pe sănătate, sprijinirea copiilor și familiilor, educație și sănătate mintală.

„Dialogul a evidențiat preocupări comune și importanța unor inițiative care pun oamenii, în special copiii și familiile, în centrul soluțiilor și al politicilor publice.

Discuțiile cu organizații ale societății civile din Republica Cehă și cu reprezentanții comunității românești au pus în prim-plan câteva direcții esențiale: prevenția și sănătatea mintală, educația incluzivă, intervenția timpurie și consolidarea comunităților”, transmite Administrația Prezidențială într-o postare.

Mirabela Grădinaru
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Mirabela Grădinaru Foto: Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială transmite că, în cadrul întâlnirilor, au fost abordate sănătatea mintală a copiilor și tinerilor, educația incluzivă, sprijinul psiho-social și protecția copilului, precum și importanța colaborării dintre ONG-uri și instituțiile publice. 

De asemenea, a fost evidențiat rolul voluntariatului și al inițiativelor comunitare în păstrarea legăturii copiilor români din diaspora cu limba și cultura română.

„Vizita la Praga a fost, astfel, mai mult decât un schimb de experiență. A fost o ocazie de a identifica idei, practici și parteneriate care pot contribui la proiecte concrete pentru copii, familii și comunități — în țară și în diaspora.

Iar întâlnirea bilaterală cu Prima Doamnă a Cehiei a consolidat această perspectivă: aceea că, dincolo de granițe, există teme comune și proiecte care pot crea punți, inspira colaborări și genera soluții cu impact real în societate.”

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